Нищета, рухнувшая карьера, тоска по России: как живет Алексей Панин

Актер Алексей Панин уже более полугода не появляется в социальных сетях. Что известно о его жизни сейчас, что он говорил о возвращении в Россию?

Что известно о финансовом положении и карьере Панина

Как пишет KP.RU со ссылкой на данные сервиса Rusprofile, УФНС России по Кировской области подало заявление о признании 48-летнего Панина банкротом. Заявление было подано в арбитражный суд Москвы 22 апреля 2026 года.

Суд принял заявление к рассмотрению и назначил заседание на 30 июня. Сообщается, что к этой дате актер должен предоставить документы о собственности, доходах, налогах, счетах и вкладах, а также свидетельства о рождении детей и другие официальные бумаги.

Панин уже полгода не появляется в соцсетях. Его аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) удален. В последний раз звезда фильма «Жмурки» вышел на связь с подписчиками летом 2025 года. В опубликованном видео Панин рассказал, что из-за финансовых трудностей ему пришлось устроиться курьером и доставлять еду в США.

Попытка гастролировать по американским штатам со спектаклем «Скамейка» закончилась для артиста провалом: он сорвал показ из-за пьянства, поругался с организаторами и партнершей по сцене. Как пояснил позже Панин, гонорар за работу ему не выплатили.

Панин пробовал зарабатывать на проведении игры «Мафия» для иностранцев и создании «клуба для взрослых», но это не принесло успеха. В США он живет со своей 18-летней дочерью Анной. В одном из интервью она рассказала, что не чувствует себя в безопасности из-за постоянных переездов, вызванных отсутствием стабильной работы у отца.

Что Панин говорил о возвращении в Россию

Алексей Панин, уехавший из России после начала спецоперации на Украине, выразил сожаление о невозможности посетить свою родную деревню. Он сказал, что с радостью вернулся бы в Россию хотя бы на неделю.

По словам Панина, он скучает по тем местам, где вырос. Также известный по фильму «Звезда» Николая Лебедева актер отметил, что, вернувшись в Россию, он зашел бы в ресторан Дома литераторов.

По мнению звездного адвоката Андрея Алешкина, если Панин вернется в Россию, его арестуют и передадут в суд. Однако, как отметил Алешкин в разговоре с РИА «ФедералПресс», никто не запрещал ему прилететь на родину.

«Скорее всего, учитывая его „заслуги“, наказание будет реальным. Поэтому в нынешних условиях возвращение — это не вопрос желания Панина, а понимания, что за ним стоит уголовный срок», — отметил юрист.

За что Панина заочно осудили в России

В декабре 2024 года Апелляционный военный суд подтвердил заочный приговор Алексею Панину за публичное оправдание терроризма. Кроме того, суд запретил ему управлять интернет-ресурсами на три года.

«Приговор оставлен без изменения», — отметили в суде.

Суд вынес приговор Панину в сентябре 2025-го. В ходе заседания были представлены материалы дела, из которых известно, что в октябре 2022 года актер разместил в своем Telegram-канале посты, оправдывающие и поддерживающие теракт на Крымском мосту. Один из свидетелей рассказал, что нашел публикацию, вызвавшую у него негативную реакцию, «довольно ироничной».

