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28 июля 2025 в 06:11

Составлен список актеров, чья карьера «умерла» после отъезда из России

Рита Дакота Рита Дакота Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович), переехавшая в США, заявила, что больше не может выступать в России. При этом ее выступления за границей также имеют низкий спрос. Кто еще из звезд лишился карьеры после отъезда из РФ?

Рита Дакота

В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) Рита Дакота опубликовала эмоциональные кадры, на которых плачет из-за завершения карьеры в России.

«Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять», — сообщила певица.

По словам Дакоты, новость о завершении концертной деятельности в России стала для нее настоящим ударом. Артистка призналась, что не уверена, удастся ли ей пережить этот кризис, «не свихнувшись от боли». Ее последний концерт в Москве состоялся в октябре 2023 года. Осенью того же года Дакота с семьей обосновалась в США и больше не возвращалась в Россию.

В январе этого года Telegram-канал «Только никому» написал, что Дакота и рэпер Элджей объединили свои концерты в Таиланде из-за низкого спроса.

«Рита Дакота и Элджей не собрали зал на Пхукете. Судя по всему, организатор решил исполнить единственный возможный вариант — объединить их», — сказано в посте.

Яна Троянова

В апреле текущего года стало известно, что актрисе Яне Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) могут быть назначены два штрафа в размере 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

По информации из материалов дела, в отношении артистки были составлены протоколы по двум статьям: за непредоставление сведений о деятельности иностранного агента и за публикации без маркировки иностранного агента.

В декабре 2024 года российский суд заочно арестовал Троянову по делу о возбуждении ненависти или вражды. В одном из своих интервью актриса поддержала призыв убивать «русских, даже детей».

В течение последнего года Троянова проживает во Франции, не общается с журналистами и не ведет страницы в социальных сетях. Она неоднократно заявляла, что больше не может работать в киноиндустрии и живет на накопленные средства.

Покровский и Белый

Бывший участник группы «Ногу свело» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), покинувший Россию после начала специальной военной операции, теперь проживает в США. В своих интервью музыкант выражает недовольство по поводу ситуации в Нью-Йорке. Он отмечает, что в некоторых районах города царит антисанитария, а улицы заполнены крысами и имеют неприятный запах канализации.

После избрания Дональда Трампа президентом Штатов певец тайно уехал в Испанию, опасаясь «облав на мигрантов». Также стало известно, что многие концертные площадки запретили музыканту исполнять со сцены антироссийские песни. В данный момент Покровский не занимается активной концертной деятельностью и, по его заявлениям, работает над созданием нового альбома.

После начала СВО комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вместе с семьей переехал в Испанию. В недавнем интервью он выразил недовольство высокими ценами на жизнь в Европе и отсутствием возможностей для профессионального роста.

По его словам, зарабатывать деньги стало намного труднее, а выступать он может лишь в маленьких стендап-клубах. При этом Белый честно признался, что пожалел о переезде из России и завидует коллегам, которые получают высокие зарплаты в Москве.

Кто еще из артистов лишился работы

Даня Милохин, известный блогер, который уехал в ОАЭ, столкнулся с финансовыми трудностями. Он больше не получает доход от рекламных контрактов, которые приносили ему многомиллионные суммы, и больше не выступает на концертах.

В последнее время Милохин активно занимается боксом и участвует в профессиональных соревнованиях. Это стало его основным источником дохода.

Актриса Мария Машкова, переехавшая в США, также столкнулась с трудностями в поиске работы. Она безуспешно пыталась получить роль в американском кино, а затем задумалась о том, чтобы устроиться на работу в больницу в качестве санитарки. В социальных сетях Мария поделилась, что ей пришлось переехать в более скромное жилье из-за финансовых проблем.

Не снимается в кино и уехавший из РФ Алексей Панин. В последние годы актер подрабатывает в американских клубах для взрослых и ведет игры в «Мафию» для узкого круга эмигрантов.

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