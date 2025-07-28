Смерть отца, мнение об СВО, личная жизнь: как живет Юлия Меньшова

Актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой 28 июня исполняется 56 лет. Как сложилась личная жизнь артистки, как она пережила смерть именитого отца, говорила ли об СВО?

Как прошло детство Юлии Меньшовой

Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве в знаменитой актерской семье. Ее отец Владимир Меньшов был талантливым режиссером и актером, получившим премию «Оскар» за свою работу над фильмом «Москва слезам не верит».

Ее мать Вера Алентова также стала известной благодаря своей роли в этом фильме.

С ранних лет жизнь Юлии Меньшовой была тесно связана с миром искусства. Она росла в окружении талантливых людей, и ее будущее казалось предрешенным.

Несмотря на то что Юлия родилась в семье известных людей, родители не пытались навязать ей свою профессию. Однако с ранних лет она проявляла интерес к искусству и участвовала в школьных постановках и театральных кружках.

Отец Меньшовой ушел из жизни 5 июля 2021 года. Артистка рассказала, как увидела семейный снимок перед похоронами. Дочь режиссера призналась, что замерла, глядя на календарь с фото, который заказала в декабре 2020 года.

«Когда в дни подготовки к похоронам я заехала на квартиру родителей, мама была тогда в больнице, то, натолкнувшись глазами на замерший на календаре „июнь“, и сама замерла», — поделилась актриса.

Что известно о личной жизни Юлии Меньшовой

Юлия Меньшова состоит в браке с Игорем Гординым, известным актером. Их знакомство состоялось в 1990-х годах, и с самого начала между ними возникла взаимная симпатия. Их союз стал одним из немногих примеров стабильных и крепких отношений в актерской среде.

Меньшова и ее супруг неоднократно подчеркивали, что основа их взаимоотношений — это умение слышать друг друга и предоставлять свободу.

У пары двое детей. Дети Юлии Меньшовой — сын Андрей и дочь Таисия — пока не пошли по стопам родителей, но также интересуются искусством. Несмотря на занятость, родители стараются уделять им максимум внимания.

В марте 2025-го актриса призналась, что не развелась с Гординым из-за лени. Она сообщила, что они с супругом жили раздельно на протяжении четырех лет. При этом актриса не исключила, что они с мужем могли не развестись из-за того, что стали жертвами собственной психологической уловки. В результате звездная пара сошлась, сейчас они живут в гармонии.

Что Меньшова говорила об СВО и уехавших артистах

В 2022 году Юлия Меньшова рассказала, что прекратила общение с некоторыми людьми, с которыми раньше была близка. Причиной этому стало различие в их взглядах на происходящее. Актриса выразила свою поддержку России и сожаление по поводу того, что ее близкие не разделяют ее позицию.

«Часть дружеских связей надорвалась. В моем ближнем кругу есть люди, которые совершенно не разделяют моих взглядов на происходящее. С кем-то из таких людей — максимально радикальных взглядов — нам пришлось даже разорвать отношения. И для меня это печальный факт», — сказала телеведущая в эфире радио KP.RU.

Актриса подчеркнула, что с теми, кто готов к обсуждению, она продолжает общаться, используя только здравый смысл и подкрепляя свои слова аргументами. Однако не всегда удается достичь взаимопонимания.

Что касается коллег, которые покинули Россию после начала специальной военной операции, актриса не осуждает их, но и не поддерживает.

«Это их выбор. Мне совсем не близкий. Мой выбор тоже очевиден — я в России. „Где родился — там и пригодился“ осознается мною как глубочайшая по своей мудрости мысль», — подчеркнула Меньшова.

В том же году в авторском шоу «Сама Меньшова» актриса в беседе с дизайнером Артемием Лебедевым выразила недоумение, почему покинувшие РФ знаменитости вдруг стали негативно отзываться о родине и стыдиться быть русскими.

«У интеллигенции есть неизбывное чувство вины. Сегодня оно актуализировалось и выражено в адской формулировке „стыдно быть русским“. Мне не стыдно быть русской», — заявила она.

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