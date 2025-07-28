Личная жизнь, скандалы, поддержка Навального: куда пропала Саша Бортич

Актриса Саша Бортич известна широкому зрителю по ролям в фильмах «Духless», «Я худею» и сериале «Полицейский с Рублевки». Что известно о личной жизни артистки и ее политической позиции?

Как сложилась личная жизнь Бортич

Накануне Бортич перестала скрывать свою личную жизнь. Звезда подтвердила, что ее связывают романтические отношения с 27-летним коллегой Давидом Сократяном. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) 30-летняя знаменитость опубликовала несколько фотографий, на которых пара запечатлена в нежных объятиях и страстных поцелуях.

«Спасибо тем, кто предоставил мне такого симпатичного партнера. Он еще и секси!» — подписала кадры Бортич.

В 2016 году Бортич впервые связала себя узами брака. Ее супругом стал рэпер Вячеслав Воронцов (Мезза). Однако их брак продлился недолго, и в 2018 году они расстались.

Вторым избранником Бортич стал предприниматель Евгений Савельев. В 2020 году у пары появился на свет сын Александр. В 2023 году стало известно о разрыве отношений между актрисой Бортич и бизнесменом Савельевым. Однако, по словам актрисы, они остались в дружеских отношениях.

В каких скандалах была замечена Бортич

В прошлом году между Бортич и звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым вспыхнул конфликт. Артист подверг критике идею, что можно стать профессиональным артистом, не имея соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — высказался Кологривый.

В ответ на критические замечания коллеги Бортич разместила пост в социальных сетях. В своем сообщении она не стала упоминать Кологривого, но подтвердила, что у неё нет актёрского образования. Она дважды пыталась поступить в театральное училище, но не смогла сдать вступительные испытания.

В 2021 году у Бортич возникли претензии к сервису в такси. Она рассказала, что, несмотря на выбор автомобиля бизнес-класса, водитель вел себя некорректно и даже высадил ее с ребенком на улице под дождем.

Позднее якобы от имени водителя в интернете было опубликовано сообщение, в котором события были представлены в ином свете. Автор этого сообщения обвинял в разжигании конфликта именно Бортич. Однако официальных комментариев от сервиса и актрисы не последовало.

Как Бортич поддерживала Навального, почему протестовала против Лукашенко

Артистка неоднократно принимала участие в митингах российской оппозиции. В январе 2021 года она записала и опубликовала видео в поддержку Алексея Навального, который был арестован и помещен в следственный изолятор. Бортич призвала россиян «пойти погулять» в знак солидарности с блогером.

Общественники потребовали выдворить артистку из страны. Режиссер Никита Михалков также публично раскритиковал её, он отметил, что стоимость работы Бортич составляет 200 тысяч рублей за съемочный день, и выразил недоумение, чего может не хватать актрисе с таким уровнем дохода в России.

Киновед Александр Шпагин отмечал, что актрисе «удивительно повезло», что ее участие в оппозиции, по сути, осталось без внимания профильных органов.

По его мнению, политические высказывания Бортич были продиктованы юношеским максимализмом и отсутствием критического мышления.

Также Бортич протестовала против властей Белоруссии. Актриса родилась 24 сентября 1994 года в белорусском Светлогорске. В 10-летнем возрасте вместе с мамой переехала в Москву.

Актриса всегда старалась следить за событиями, которые происходили в родной Белоруссии: она приняла участие в акции против властей РБ в августе 2020 года, вышла в Москве на пикет, организованный после очередной победы на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В самой РБ в эти дни также шли массовые протесты. «Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», — написала Бортич на странице в соцсети. Александра также отметила, что граждане Белоруссии «заслужили правду, за которую борются сейчас». «Я верю, что вы ее добьетесь», — добавила она.

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