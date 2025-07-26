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26 июля 2025 в 19:51

В семье Кудрявцевой и Макарова снова скандал. Почему они не разводятся?

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поклонники Леры Кудрявцевой начали выражать телеведущей слова сочувствия после ночной выходки ее супруга хоккеиста Игоря Макарова. Что он сделал, почему Кудрявцева до сих пор с ним не развелась?

Что за скандал произошел в семье Кудрявцевой и Макарова

Кудрявцева 12 июля в своем Telegram-канале сделала откровенное заявление о многолетней борьбе с алкогольной зависимостью ее супруга, экс-хоккеиста сборной России Игоря Макарова. В своей эмоциональной публикации она описала исчерпавшее силы противостояние, скрываемое за улыбками. Кудрявцева рассказала, что сделала все возможное: бесконечно спасала и лечила, организовывала реабилитационные центры, кодировки, привлекала врачей и клиники. При этом дочь Мария, по словам телеведущей, не должна была ничего видеть и знать. По ее признанию, в какой-то момент чувствовала, что сходит с ума, и лишь новые этапы реабилитации давали ей возможность «продышаться».

«Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. <…> И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня. <…> Я сдаюсь», — написала Кудрявцева, добавив, что сама стала «созависимой».

На следующий день Кудрявцева написала подписчикам, что переборщила с эмоциями, а также поблагодарила всех за поддержку. Все это время Макаров молчал, но спустя две недели не выдержал и оставил публичное сообщение в соцсетях, адресованное Кудрявцевой.

«Уже просто успокойся и молчи. Достала», — говорится в его тексте.

Поклонники телеведущей стали оставлять под ее постами комментарии с призывом разорвать отношения с Макаровым. Самого хоккеиста фолловеры назвали неблагодарным и жестоким. Многие также выразили мнение, что Кудрявцева зря ушла от певца Сергея Лазарева.

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Ну и что, Лера, стоит оно твоих рыданий? Пинка под зад и за забор», «Ох, жалко ее. Вот почему, имея статус какой-никакой, деньги, вклады и недвижимость, все равно женщины выбирают „плохонького да своего“? Как обидно», — написали поклонники.

Почему Кудрявцева не разводится с Макаровым

В 2024 году пара уже переживала кризис в отношениях. В январе Кудрявцева сообщила, что ушла от супруга после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы Макарова с алкоголем. Спустя время артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать мужа взять себя в руки.

В апреле этого года сообщалось, что 37-летний супруг теледивы вновь начал злоупотреблять алкоголем, а сумма его долга перед ФНС достигла 2,1 млн рублей. ИП, которое он оформил много лет назад, дохода не приносит, писал NEWS.ru.

Близкие Макарова пояснили, что спортсмен начал выпивать, так как не смог найти себя в бизнесе и тренерстве.

У Кудрявцевой за плечами два неудачных брака. В 19 лет она вышла замуж за барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В этом союзе у них родился Жан. Но через два года брак распался.

В 2004 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова. Они прожили вместе около трех лет. Затем Кудрявцева на протяжении четырех лет состояла в отношениях с певцом Сергеем Лазаревым. За Макарова артистка вышла замуж в 2013 году. В этом браке появилась дочь Мария.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что сочувствует Кудрявцевой. По его словам, ведущей «надо уходить, расставаться, бросать. Не надо пытаться спасать». По его словам, в подобно ситуации можно только «спасать себя».

Употребление алкоголя вредит здоровью.

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