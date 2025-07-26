Семья в России сгорела в доме через несколько дней после заселения: детали

Семья в России сгорела в доме через несколько дней после заселения: детали

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в садовом товариществе в селе Горный Щит под Екатеринбургом в ночь на 26 июля, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области. Какие детали трагедии известны?

Что произошло в селе под Екатеринбургом 26 июля

В субботу прокуратура региона сообщила, что на улице Самородной в садовом товариществе «Рассвет-1» в Горном Щите при тушении пожара в одном из домов были обнаружены тела четырех человек, в том числе троих детей — юноши 17 лет и двоих детей в возрасте 3 месяцев и 6 лет.

В Минздраве Свердловской области заявили, что пожар произошел около 3 часов ночи. Кроме погибших, есть еще четверо пострадавших: шестилетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии с термическими ожогами 60% тела, еще двум детям понадобилось амбулаторное лечение. Одну из взрослых доставили в больницу с переломом ребер, врачи также подозревают у нее перелом позвоночника.

В региональном управлении СКР заявили, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, тела умерших направлены на экспертизу.

Из-за чего загорелся дом в селе под Екатеринбургом, вечеринка

Пожар в частном жилом доме был потушен на площади 48 «квадратов». Причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электропроводки, пожарного извещателя в жилье не было, заявили в региональном главке МЧС.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

По предварительным данным местной прокуратуры, дочь хозяина дома приехала в частный дом с детьми, пригласив с собой подругу также с детьми, с ними еще был друг одной из девочек — 17-летний юноша. Среди причин пожара рассматривается в том числе неисправность электропроводки, однако окончательный вывод будет сделан после проведения проверки.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых также заявил журналистам, что дом, где в субботу ночью при пожаре погибли четыре человека, приобрели всего несколько дней назад.

«Дачный домик, в котором произошла трагедия, был приобретен всего несколько дней назад — 19 июля. Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям. Представители МВД установили, что отравились едким угарным дымом и погибли трехмесячная дочь и шестилетний сын хозяйки жилища, а сама она сейчас находится в реанимации, равно как и шестилетний сын ее подруги, у которого 60% ожогов тела. Также на пожаре погиб 17-летний подросток из Екатеринбурга. Четвертой погибшей оказалась жительница деревни Малобрусянское», — сказал Горелых.

Представитель полиции сообщил, что во время вечеринки компания не употребляла алкоголь — они помылись в бане и легли спать. Уничтоженный огнем дом — двухэтажный, из дерева, на первом этаже и располагалась баня.

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