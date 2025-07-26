Цены на бензин в России скоро взлетят? Запрет на экспорт, прогнозы

Правительство России готовится ввести запрет на экспорт бензина за рубеж. Что известно, когда будет введен запрет, как это отразится на ценах, каковы прогнозы?

Зачем в России вводят запрет на экспорт бензина

Источники на топливном рынке сообщили отечественным и зарубежным СМИ, что в правительстве России готовят запрет на экспорт бензина. Ограничения хотят ввести на один-два месяца, предположительно, начиная с 1 августа.

«Все решено [с запретом]. Пока это [планируется] на август и сентябрь», — сообщил один из источников Reuters.

Другой источник сообщил, что запрет может быть объявлен в понедельник, то есть 28 июля. На текущий момент ограничение на экспорт бензина действует только для непроизводителей до конца августа.

Причиной называют заметное подорожание топлива на бирже. К 25 июля цена бензина марки АИ-95 на топливной бирже в Санкт-Петербурге достигла 76 300 руб. за тонну. Это очень близко к абсолютному рекорду, который был установлен в сентябре 2023 года и составил 76,876 тыс. рублей за тонну.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

11 июля вице-премьер России Александр Новак посетил саммит нефтяников в Альметьевске. Замглавы правительства признал, что власти видят подорожание бензина в России и обсуждают возможные меры. На тот момент решение о запрете на экспорт топлива принято не было.

Временный запрет на экспорт бензина в России в 2024 году действовал с 1 марта по 31 августа.

Что происходит с ценами на рынке в ожидании эмбарго

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, на 25 июля стоимость бензина основных марок начала снижаться в ожидании эмбарго.

Цена на бензин марки «Регуляр-92» снизилась на 1,49%, до 65 314 рублей за тонну. Бензин «Премиум-95» подешевел на 1,17%, до 74 435 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо также снизилось в цене на 1,17%, оно стоит на бирже 57 824 руб. за тонну.

Исторические данные показывают, что цена бензина в России быстро растет с 20 января, когда стоимость «Премиум-95» на бирже составляла 50,7 тыс. руб. за тонну. Биржевые индексы для марки АИ-95 уже обогнали показатели лета 2024 года и лишь немного отстают от пика 2023 года. При этом цены на бензин марки «Регуляр-92» уже обогнали показатели 2023 года; кроме того, зимой 2025 года АИ-92 испытал куда меньшее снижение цен, чем в предыдущие годы. Цены на дизтопливо в 2025 году не испытали столь сильных колебаний.

23 июля Минэнерго России объяснило быстрый рост цен на бензин «сезонным увеличением спроса в пору отпусков». В ведомстве заверили, что запасы бензина и дизельного топлива находятся на уровне, близком к историческим максимумам, и РФ не грозит дефицит топлива.

Введение эмбарго на экспорт вряд ли заметно повлияет на рост цен, утверждают эксперты, опрошенные СМИ: причина роста цен не в экспорте, который сейчас незначителен, а в недостатке предложений на топливной бирже.

«В целом это, конечно, не рыночная мера, долго она работать не будет, потому что продавать себе в убыток никто не станет. Скорее бензин будут придерживать», — заявил собеседник «Бизнес Online».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда уходит бензин из России, основные импортеры и цены за рубежом

В 2024 году Россия произвела более 41,1 млн тонн бензина различных марок и более 81,6 млн тонн дизтоплива.

По данным Reuters, за первые пять месяцев 2025 года Россия нарастила экспорт бензина примерно на 25% к прошлому году, до около 2,51 млн тонн. По оценкам источников, за рубеж еженедельно отправляется 40–50 тыс. тонн бензина.

В 2024 году Россия экспортировала 35 млн тонн дизтоплива; прогноз на 2025 год составляет 30,2 млн тонн.

После начала СВО в 2022 году основными импортерами российского дизельного топлива являются Турция (объем поставок дизтоплива около 7,8 млн тонн в год), Китай (прогноз по поставкам дизтоплива на уровне 7,1 млн тонн), а также Египет, Марокко, Бразилия и Эмираты.

Бензин из России экспортируется прежде всего в Турцию, Китай, Индию, Белоруссию и Казахстан. Кроме того, в предыдущие годы крупные закупки делали африканские страны, такие как Нигерия, Ливия и Тунис.

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