ЦБ РФ понизил ключевую ставку: что это значит, инфляция в России сегодня

ЦБ РФ понизил ключевую ставку: что это значит, инфляция в России сегодня

25 июля Банк России понизил ключевую ставку до 18%. Снизятся ли цены, подорожает ли жилье, какая сейчас инфляция в России?

Какая сейчас ключевая ставка ЦБ РФ в России

25 июля Центробанк РФ объявил, что снижает ключевую ставку на 200 базовых пунктов — с 20% до 18%. Поводом для этого в Банке России назвали хорошие результаты в борьбе с инфляцией.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — объявили в ЦБ РФ.

Утром такое снижение ключевой ставки предсказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Хотелось бы [на] четыре [процента] минимум. Но думаю, что будет два», — отметил он.

По данным СМИ, курс рубля практически не отреагировал на решение Центробанка. Сбербанк объявил о снижении процентных ставок по кредитам для малого бизнеса на 4% с 28 июля.

В прошлый раз ключевая ставка была понижена 6 июня.

Как будет меняться ключевая ставка в 2025 году, когда будут понижать дальше

В заявлении от 25 июля Центробанк подчеркнул, что намерен и дальше поддерживать жесткую денежно-кредитную политику.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели [по инфляции] в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12,0–13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — объявили в Банке России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил NEWS.ru, что в ближайшие месяцы ставку могут снизить вновь.

«Я ожидаю, что и на следующем заседании Центральный банк снизит ключевую ставку, может быть, не так существенно, как сегодня, но на один процентный пункт точно снизит. И допускаю, что к концу года ключевая ставка опустится до 15%, а может, даже и ниже. Все будет зависеть от темпов инфляции и развития кредитного процесса в стране», — считает Аксаков.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке должно состояться 12 сентября.

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил NEWS.ru, что ключевая ставка может опуститься до 12% к лету 2026 года.

«Ключевая ставка может снизиться до 15–16% к концу 2025 года и, возможно, до 12–14% летом 2026 года, если инфляция продолжит снижаться, и экономическая ситуация будет стабильной. В то же время рост инфляции в будущем может привести к повышению ключевой ставки», — сказал Щербаченко.

Опрос Telegram-канала «РынкиДеньгиВласть» показал, что большинство (45%) ожидает ключевую ставку в 15–16% к концу 2025 года. Почти треть (29%) считает, что ставка задержится на уровне 17–18%, каждый десятый ждет более радикального снижения до 13–14%.

Снизятся ли цены после понижения ключевой ставки ЦБ РФ

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Алексей Зубец заявил NEWS.ru, что снижение ключевой ставки не повлияет на потребительские цены.

«Ставка в 18–20% — это фактически запретительная ставка и большой разницы между 20% и 18% нет. При всех обстоятельствах под такие ставки никто кредиты брать не будет, особенно ипотечные», — констатировал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам экономиста, чтобы люди начали брать кредиты, ставка должна снизиться до 13–15%. Нынешнее снижение ставки, по словам Зубца, может привести к росту стоимости жилья.

«Значит, люди поняли, что ставка будет снижаться, и доходности по депозитам в 20–23%, которую мы видели несколько месяцев назад, уже не будет. Возникает вопрос: куда вкладывать деньги? Очень многие понесут деньги на рынок недвижимости. Может начаться некая гонка, когда люди пойдут снимать деньги с депозитов и понесут на рынок недвижимости, пока она не подорожала. Кто первый придет и купит квартиру, тот и выиграет, потому что дальше, если снижение ставки будет продолжаться, народ пойдет покупать квартиры инвестиционные», — прогнозирует Зубец.

Какая сейчас инфляция в России, что дорожает быстрее всего

ЦБ РФ в своем заявлении указывает, что во II квартале 2025 года рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8%, а показатель базовой инфляции составил 4,5%.

«Годовая инфляция, по оценке на 21 июля, составила 9,2%. При этом в июле месячный прирост индекса потребительских цен временно увеличится из-за произошедшей значительной индексации коммунальных тарифов», — отмечает Банк России.

Между тем Росстат на предыдущей неделе впервые с начала 2025 года зафиксировал в России дефляцию: средний уровень цен снизился на 0,05%.

«Продолжилось удешевление плодоовощной продукции (минус 3,5% к неделе). На остальные продукты питания сохраняется околонулевой рост цен (0,01% к неделе). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,08% к неделе, в секторе наблюдаемых услуг — также до 0,08%», — сообщили в Минэкономразвитии.

Росстат сообщает, что на 21 июля годовая инфляция замедлилась до 9,17%.

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