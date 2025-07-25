Хуснуллин объяснил, чего ожидать от ЦБ по изменению ключевой ставки

Центральный банк России сегодня, 25 июля, может снизить ключевую ставку на два процентных пункта, то есть до 18% годовых, заявил в беседе с ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Однако, по его словам, с точки зрения строительной отрасли хотелось бы, чтобы произошло снижение как минимум на четыре процентных пункта.
Хотелось бы четыре минимум. Но думаю, что будет два, — подчеркнул он.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что к концу текущего года ключевая ставка ЦБ может опуститься до отметки 15%. При этом оптимальным вариантом для страны будет ключевая ставка в 7%, поскольку в таком случае удастся стабилизировать состояние экономики и держать инфляцию на нормальном уровне, добавил депутат.
До этого экономист Петр Щербаченко заявил, что инфляция в России может приблизиться к уровню 4% к концу 2025 года и останется на целевом уровне в будущем. При этом он не исключил волатильности курса рубля, особенно осенью, когда доллар может укрепиться. Однако резких скачков, по мнению эксперта, ждать не стоит.