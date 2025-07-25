Хуснуллин объяснил, чего ожидать от ЦБ по изменению ключевой ставки Хуснуллин предположил, что ЦБ снизит ключевую ставку на два процентных пункта

Центральный банк России сегодня, 25 июля, может снизить ключевую ставку на два процентных пункта, то есть до 18% годовых, заявил в беседе с ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Однако, по его словам, с точки зрения строительной отрасли хотелось бы, чтобы произошло снижение как минимум на четыре процентных пункта.

Хотелось бы четыре минимум. Но думаю, что будет два, — подчеркнул он.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что к концу текущего года ключевая ставка ЦБ может опуститься до отметки 15%. При этом оптимальным вариантом для страны будет ключевая ставка в 7%, поскольку в таком случае удастся стабилизировать состояние экономики и держать инфляцию на нормальном уровне, добавил депутат.

До этого экономист Петр Щербаченко заявил, что инфляция в России может приблизиться к уровню 4% к концу 2025 года и останется на целевом уровне в будущем. При этом он не исключил волатильности курса рубля, особенно осенью, когда доллар может укрепиться. Однако резких скачков, по мнению эксперта, ждать не стоит.