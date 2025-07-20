В Госдуме озвучили прогноз по ключевой ставке на конец года

В Госдуме озвучили прогноз по ключевой ставке на конец года Аксаков: к концу года ключевая ставка снизится до 15%

К концу текущего года ключевая ставка Центрального банка России может опуститься до отметки 15%, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит ТАСС, оптимальным вариантом для страны будет ключевая ставка в 7%. При таком развитии событий удастся стабилизировать состояние экономики и держать инфляцию на нормальном уровне, отметил депутат.

В этом году разные варианты, но сейчас пока предполагаю, что до 15% к концу года ключевая ставка снизится, — подчеркнул Аксаков.

До этого советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что Центральный банк рассмотрит возможность уменьшения ключевой ставки как минимум на один процентный пункт. По его словам, сомнений в этом нет.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что инфляция в стране приблизится к уровню 4% к концу текущего года. По словам специалиста, ключевая ставка к этому времени может достичь 15–16%. При этом он не исключил волатильности курса рубля, особенно осенью, когда доллар может укрепиться.