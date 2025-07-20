Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 15:59

В Госдуме озвучили прогноз по ключевой ставке на конец года

Аксаков: к концу года ключевая ставка снизится до 15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу текущего года ключевая ставка Центрального банка России может опуститься до отметки 15%, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит ТАСС, оптимальным вариантом для страны будет ключевая ставка в 7%. При таком развитии событий удастся стабилизировать состояние экономики и держать инфляцию на нормальном уровне, отметил депутат.

В этом году разные варианты, но сейчас пока предполагаю, что до 15% к концу года ключевая ставка снизится, — подчеркнул Аксаков.

До этого советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что Центральный банк рассмотрит возможность уменьшения ключевой ставки как минимум на один процентный пункт. По его словам, сомнений в этом нет.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что инфляция в стране приблизится к уровню 4% к концу текущего года. По словам специалиста, ключевая ставка к этому времени может достичь 15–16%. При этом он не исключил волатильности курса рубля, особенно осенью, когда доллар может укрепиться.

Анатолий Аксаков
ключевая ставка
Госдума
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пыталась отрезать пенис своему парню из-за ревности
Бывшего замминистра обороны Попова обвиняют во взятке на 34 млн рублей
СК взялся за отравление в саратовском детском лагере
Калининград распродают иностранцам? Сколько немцы и поляки платят за отдых
Политолог объяснил, почему на самом деле Зеленский предложил переговоры
«Он все время хватал меня за ноги»: Новикова о Ширвиндте
На Украине рассказали, из-за чего «буксует» мобилизация
Бузова призналась, что в школе у нее была одна проблема
В России полностью запретят VPN-сервисы? Что сказали в Госдуме, наказание
Бойцы ВСУ попали под удар российской артиллерии во время рытья траншей
В Раде рассказали, как складывается ситуация на фронте
Взяли Белую Гору, сожгли БТР и завод: новости СВО на вечер 20 июля
Раскрыта истинная причина стремления Зеленского к переговорам с Россией
Автомобильная пробка на Крымском мосту достигла исторического максимума
Как добраться на отдых в Крым? Безопасно ли ехать через ДНР и Запорожье
ВСУ пытались атаковать российский регион тремя дронами
Российскую пловчиху затравили в соцсетях после одного случая на ЧМ
Пассажиры заблокировали посадку на рейс в Шереметьево: что известно, детали
Посол рассказал об усиленном интересе западных спецслужб к дипломатам из РФ
Борис Джонсон огорчился отсутствием интереса Британии к судьбе одной страны
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.