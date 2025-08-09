Военный суд дал 2,5 года условно генерал-майору МО РФ за растрату Генерала МО РФ Галимуллина приговорили к условному сроку за растрату и подлог

Военный суд в Москве приговорил к 2,5 года колонии условно генерал‑майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина по делу о служебном подлоге и особо крупной растрате, передает ТАСС. Также условный срок в 1,5 года получил полковник запаса Юрий Убогий.

Суд назначил Галимуллину лишение свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима, штраф в размере 500 тысяч рублей и испытательный срок на 3 года. Наказание признано условным, следует из приговора. Полковник запаса Юрий Убогий приговорен к 1,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом.

Ранее стало известно, что адвокаты бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова подали апелляционную жалобу на решение о продлении его ареста до 23 октября. Экс-чиновник обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении служебных обязанностей.

До этого московская управляющая компания «Жилищник района Арбат» потребовала через суд взыскать долги за коммунальные услуги с Тимура Иванова и его экс-супруги. По данным журналистов, исковое заявление было возвращено без рассмотрения по существу.