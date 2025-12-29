Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 15:20

Суд в Челябинске рассмотрит вопрос о мере пресечения Чемезову

Олег Чемезов Олег Чемезов Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Центральный районный суд Челябинска рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. Соответствующее ходатайство уже поступило в инстанцию.

Рассмотрение, предварительно, 30 декабря, — отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура требует передать государству акции и доли в компаниях, связанных с уральскими бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, близкими к бывшему главе РАО ЕЭС Анатолию Чубайсу. В список вошли промышленные предприятия, банки и энергетические компании. Иск был подан в екатеринбургский суд 28 октября, который сразу наложил арест на все указанное имущество. Среди ответчиков — бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и другие физические и юридические лица.

До этого приставы арестовали счета Олега Чемезова и его супруги. Арест провели в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». По словам самого Чемезова, его адвокаты «занимаются этим вопросом».

Челябинская область
суды
чиновники
меры пресечения
