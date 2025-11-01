У экс-советника Чубайса потребовали изъять энергокомпании Генпрокуратура подала иск об изъятии активов у бизнесменов Бикова и Боброва

Генпрокуратура требует передать государству акции и доли в компаниях, связанных с уральскими бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, близкими к бывшему главе РАО ЕЭС Анатолию Чубайсу, передает РБК со ссылкой на источники. В список вошли промышленные предприятия, банки и энергетические компании.

По данным журналистов, иск был подан в екатеринбургский суд 28 октября, который сразу наложил арест на все указанное имущество. Среди ответчиков — бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и другие физические и юридические лица.

Прокуратура хочет изъять акции в таких компаниях, как «Ямалкоммунэнерго» и «Тюменский энергетический альянс». По версии следствия, все эти активы были получены с нарушением антикоррупционного законодательства.

Биков и Бобров ранее занимали руководящие должности в «Тюменьэнерго», входившей в структуру корпорации РАО «ЕЭС России», и использовали свое положение для незаконного обогащения. Им помогали неформальные связи с чиновниками и Анатолием Чубайсом, чьим советником был Биков.

Доступ к закрытой информации позволил бизнесменам выбирать и приобретать наиболее ценные активы энергокорпорации. Таким способом была куплена «Корпорация СТС», ставшая монополистом в энергоснабжении нескольких регионов.

Для сокрытия владения Биков и Бобров передали управление компаниями доверенным лицам. Общая стоимость изымаемого имущества превышает 30 млрд рублей.

Ранее приставы арестовали счета Олега Чемезова и его супруги. Арест провели в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». По словам самого Чемезова, его адвокаты «занимаются этим вопросом».