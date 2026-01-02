Россиянам предложили работу с зарплатой до 200 тыс. рублей в праздники РИАН: россияне смогут заработать до 200 тыс. рублей в праздники

Россияне смогут заработать от 70 до 200 тыс. рублей в новогодние праздники, следует из данных сервисов «Работа.ру» и «Подработка». В частности, на Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по горным лыжам предлагают доход до 200 тыс. рублей, а в Тамбове курьерам обещают зарплату до 160 тыс. рублей, передает РИА Новости.

От 70 до 200 тыс. рублей за работу в праздники предлагают россиянам, — говорится в материале.

В Сочи ищут упаковщика десертов и сладких наборов с зарплатой до 128 тыс. рублей. В обязанности входит приемка и выгрузка товаров, а также упаковка и комплектация заказов.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова предупредила, что работу нужно искать весной или осенью. По ее словам, это касается сфер торговли, логистики и доставки. Лоикова считает, что, вернувшись из летних отпусков, руководители организаций возобновляют активную деятельность: планируют рабочие процессы, запускают новые проекты и стараются заполнить должности до завершения отчетного периода.

Тем временем юрист Олег Зернов информировал, что звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа, это не является нарушением. Эксперт подчеркнул, что в этом правиле есть исключения для работников с ненормированным графиком. К ним относятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.