Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 07:23

Россиянам предложили работу с зарплатой до 200 тыс. рублей в праздники

РИАН: россияне смогут заработать до 200 тыс. рублей в праздники

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне смогут заработать от 70 до 200 тыс. рублей в новогодние праздники, следует из данных сервисов «Работа.ру» и «Подработка». В частности, на Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по горным лыжам предлагают доход до 200 тыс. рублей, а в Тамбове курьерам обещают зарплату до 160 тыс. рублей, передает РИА Новости.

От 70 до 200 тыс. рублей за работу в праздники предлагают россиянам, — говорится в материале.

В Сочи ищут упаковщика десертов и сладких наборов с зарплатой до 128 тыс. рублей. В обязанности входит приемка и выгрузка товаров, а также упаковка и комплектация заказов.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова предупредила, что работу нужно искать весной или осенью. По ее словам, это касается сфер торговли, логистики и доставки. Лоикова считает, что, вернувшись из летних отпусков, руководители организаций возобновляют активную деятельность: планируют рабочие процессы, запускают новые проекты и стараются заполнить должности до завершения отчетного периода.

Тем временем юрист Олег Зернов информировал, что звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа, это не является нарушением. Эксперт подчеркнул, что в этом правиле есть исключения для работников с ненормированным графиком. К ним относятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

работа
деньги
Сахалин
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шуба забыта! Готовлю быстрый салат с селедкой «Свердловский»
Аэропорт Оренбурга возобновил работу после шестичасового перерыва
Вихрь дронов и неудача ВСУ у Гуляйполя: новости СВО на утро 2 января
Измены, забвение, болезни: трагедии главных секс-символов советского кино
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 января: инфографика
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года
Состоящий из идейных нацистов полк перебросили под Сумы
Дедовский рецепт: антипохмельный суп с рисом и помидором
Хаш — спаситель ваш: снимаем похмельный синдром наваристым супом
Глава РДК переобъявлен в розыск после «воскрешения»
Протестующие на западе Ирана подожгли Коран и пытались ворваться в мечеть
«Осветят ли?»: российский переговорщик о реакции СМИ на трагедию в Хорлах
Более 60 БПЛА заметили над Россией этой ночью
Россиянам предложили работу с зарплатой до 200 тыс. рублей в праздники
Передача США данных летевшего к резиденции Путина БПЛА попала на видео
Названы фразы мошенников, выманивающих код для доступа к «Госуслугам»
«Совести нет, что ли»: Захарова указала на тактику Запада по атакам ВСУ
«Все уничтожены»: ВСУ лишились целой штурмовой группы под Харьковом
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на российский регион
Юрист рассказал, обязательно ли отвечать на звонки от начальника в праздники
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.