02 января 2026 в 06:57

Юрист рассказал, обязательно ли отвечать на звонки от начальника в праздники

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа, сообщил РИА Новости юрист Олег Зернов. По его словам, это не является нарушением.

Праздничные дни являются временем отдыха для работников согласно статье 107 Трудового кодекса РФ, следовательно, работодатель не вправе требовать от них исполнения трудовых обязанностей, в том числе дистанционно, — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в этом правиле есть исключения для работников с ненормированным графиком. К ним относятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею перевести россиян на удаленную работу из-за вспышки гриппа. По его мнению, добровольное решение компаний об удаленке в период эпидемии говорит о бережном отношении руководства к сотрудникам.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что работник может получить 13-ю зарплату при отсутствии дисциплинарных взысканий. Если премиальные выплаты не были произведены, хотя правила их начисления прописаны в трудовом договоре, можно обратиться в суд, пояснил он.

