26 декабря 2025 в 05:00

Юрист объяснил, как работнику добиться выплаты 13-й зарплаты

Юрист Русяев: 13-я зарплата полагается при отсутствии дисциплинарных взысканий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Работник может получить 13-ю зарплату при отсутствии дисциплинарных взысканий, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, если премиальные выплаты не были произведены, хотя правила их начисления прописаны в трудовом договоре, можно обратиться в суд.

Закон не обязывает работодателя выплачивать 13-ю зарплату автоматически. Премия становится требуемой только тогда, когда сама компания закрепила правила ее начисления в трудовом договоре, коллективном договоре или локальном нормативном акте. Чаще всего работодатели законно используют измеримые ориентиры: отработка полного календарного года, выполнение целевых показателей, установленных планами, отсутствие дисциплинарных взысканий на момент подведения итогов премирования, а также привязка к финансовому результату компании, если это закреплено в положении о премировании, — пояснил Русяев.

Он подчеркнул, что достижения работника не имеют значения без документального подтверждения. По словам юриста, если все критерии выполнены, работодатель обязан начислить премию в указанный срок, так как это условие становится частью системы оплаты труда.

Срок для обращения в суд по таким требованиям составляет один год со дня, когда премия должна была быть выплачена. За задержку предусмотрена денежная компенсация по ст. 236 ТК РФ: процент от суммы за каждый день просрочки до фактического расчета. Еще одна значимая норма — ст. 22 ТК РФ, обязывающая работодателя обеспечивать выплату причитающихся работнику сумм в сроки, установленные документами, которыми введена система премирования. А ст. 3 и 132 ТК РФ запрещают дискриминацию при установлении и применении условий оплаты труда, — добавил Русяев.

Юрист отметил, что для получения 13-й зарплаты работнику следует выяснить, в каком документе описаны условия годовой премии и какие формулировки там использованы. Затем, по словам Русяева, сотрудник должен сравнить условия с фактами и собрать необходимые подтверждения. После этого юрист советует направить работодателю письменное требование, указав, какие условия и пункты документа уже выполнены и когда должна произойти выплата.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что с 1 сентября 2025 года работодатели обязаны четко указывать в документах вид, размер, условия получения премий. По его словам, 13-я зарплата не является обязательной выплатой, решение о ее предоставлении остается на усмотрение работодателя.

