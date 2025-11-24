День матери
24 ноября 2025 в 11:40

В России изменились правила начисления 13-й зарплаты

Юрист Хаминский: работодатель обязан указывать условия начисления 13-й зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 сентября 2025 года Трудовой Кодекс РФ обязывает работодателей четко прописывать в документах вид, размер, условия получения и срок выплаты 13-й зарплаты и других премий, рассказал РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка Александр Хаминский. Он напомнил, что так называемая 13-я зарплата является необязательной выплатой, решение о которой остается за работодателем.

Премия, которая не упоминается напрямую в законодательстве, в первую очередь служит для укрепления мотивации и корпоративного духа сотрудников. По словам юриста, условия начисления и формулы расчета годовой премии устанавливаются внутренними документами компании.

Размер такой премии может быть как фиксированным, так и зависеть от результатов работы или среднего заработка сотрудника, — напомнил Хаминский.

Юрист также обратил внимание на важный финансовый и юридический нюанс: выплата, как и обычная зарплата, облагается налогами и страховыми взносами. Хаминский добавил, что, если сотрудник уволился до момента выплаты, но выполнил все условия для ее получения, то премия должна быть ему выплачена.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Голубева разъяснила, что работодатель обязан оплачивать обеденный перерыв сотрудников при непрерывном технологическом цикле, когда работник не может отлучиться. Такие условия должны быть закреплены в локальных актах или коллективном договоре.

премии
работодатели
юристы
зарплаты
