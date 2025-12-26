«Огорошили!»: звезда «Девятого вала» высказался о смерти Алентовой Актер Фатеев заявил, что его шокировала новость о смерти Алентовой

Российский актер Алексей Фатеев в беседе с изданием Super заявил, что смерть народной артистки РФ Веры Алентовой стала для него шоком. Он отметил, что присутствовал на прощании с актером Анатолием Лобоцким, но увидеться там с Алентовой не успел.

Я не знал об этом ничего, вы меня сейчас огорошили! <...> Были похороны Лобоцкого, я там был, но Веру Валентиновну не видел, о Господи. Ничего не могу сказать, — подчеркнул Фатеев.

Ранее сообщалось, что Алентова почувствовала недомогание на прощании с Лобоцким. Актриса с букетом алых гвоздик приехала на такси ко входу в театр к концу церемонии. Спустя некоторое время ей стало плохо с сердцем — потребовалась медицинская помощь.

Смерть артистки подтвердила ее дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова. В личном блоге она написала, что теперь Алентова и ее муж режиссер Владимир Меньшов будут вместе. Прощание со звездой фильмов «Москва слезам не верит» и «Ширли-мырли» пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина 29 декабря.

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что смерть Алентовой стала трагедией для ее многочисленных поклонников. По ее словам, вклад актрисы в отечественное и мировое кинематографическое искусство останется в истории.