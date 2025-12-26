В России может появиться День разгрома Наполеона

В России может появиться День разгрома Наполеона Движение «Здоровый выбор» предложило учредить День разгрома Наполеона

В России следует учредить День разгрома армии Наполеона русскими войсками, такое мнение высказал руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов. Официальный праздник предлагается отмечать 26 декабря. Корсунов уже направил обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, передает РИА Новости.

Мы предлагаем официально учредить 26 декабря — День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием М. И. Кутузова, — говорится в письме.

Корсунов напомнил, что 26 декабря 1812 года разгромленные остатки армии Наполеона перешли реку Неман и ушли за пределы Российской империи. Тогда русские войска заняли Белосток и Брест-Литовский, которые были стратегическими пограничными городами.

