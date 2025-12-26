Новый год — 2026
В России может появиться День разгрома Наполеона

Движение «Здоровый выбор» предложило учредить День разгрома Наполеона

Фото: Scherl/Global Look Press
В России следует учредить День разгрома армии Наполеона русскими войсками, такое мнение высказал руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов. Официальный праздник предлагается отмечать 26 декабря. Корсунов уже направил обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, передает РИА Новости.

Мы предлагаем официально учредить 26 декабря — День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием М. И. Кутузова, — говорится в письме.

Корсунов напомнил, что 26 декабря 1812 года разгромленные остатки армии Наполеона перешли реку Неман и ушли за пределы Российской империи. Тогда русские войска заняли Белосток и Брест-Литовский, которые были стратегическими пограничными городами.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, комментируя празднование Рождества на Украине 25 декабря, предположил, что граждане страны, вероятнее всего, не особо отмечают эту дату. Речь идет о том, что президент Украины Владимир Зеленский в июле 2023 года подписал закон о проведении торжества по новоюлианскому календарю.

