09 марта 2026 в 01:38

Россиянам пообещали новый «парад» длинных выходных во втором квартале года

Бессараб: россиян во втором квартале 2026 года трижды ожидают длинные выходные

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Второй квартал 2026 года порадует российских работников обилием выходных, заявила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). По ее словам, граждан ждут три сокращенные рабочие недели из-за праздников.

Выходные растянутся с 1 по 3 мая (пятница — воскресенье), с 9 по 11 мая (суббота — понедельник) и с 12 по 14 июня (пятница — воскресенье), — уточнила парламентарий.

При этом, как указано в Трудовом кодексе, рабочие дни накануне праздников будут сокращены на один час. Это касается 30 апреля, 8 мая и 11 июня.

Этой весной россияне отдыхают в понедельник, 9 марта. Причина заключается в том, что празднование 8 Марта выпало на воскресенье.

Ранее сообщалось, что курорты Краснодарского края, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область стали наиболее востребованными у россиян направлениями для отдыха на 8 Марта. Представители туристической отрасли также отнесли в этот список Алтай. Интерес к Геленджику увеличился на 12%, а горнолыжные курорты, такие как Архыз, продемонстрировали рост на 10% благодаря увеличению количества доступных номеров.

