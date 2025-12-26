Украинские мошенники помогли российским полицейским поймать наркоторговца

Российские силовики задержали наркоторговца в Москве благодаря ложному сообщению о минировании, отправленному украинскими мошенниками, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, инцидент произошел в одной из гостиниц Москвы.

В сообщении утверждалось о наличии взрывного устройства в одном из номеров. Персонал гостиницы, обнаружив тревожное письмо, немедленно вызвал полицию, МЧС и саперов. Здание отеля и соседний магазин были срочно эвакуированы для проведения проверки.

В указанном номере полицейские обнаружили подозрительный рюкзак. Служебная собака дала положительную реакцию на его содержимое, которую расценили как признак наличия взрывчатки. Пока саперы изучали находку, администрация описала постояльца, который заселился незадолго до этого и спешно покинул отель, оставив вещи.

Взрывного устройства в рюкзаке не оказалось, вместо него внутри находился пакет с наркотическими веществами. Владелец запрещенных веществ был оперативно установлен и задержан правоохранительными органами вскоре после проведения спецоперации.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 29-летнего наркокурьера с 15 килограммами запрещенных веществ. По данным правоохранителей, он получил незаконный товар в интернет-магазинах и перевозил его по разным регионам страны. Подозреваемого остановили во время поездки на каршеринговой машине.