26 декабря 2025 в 10:52

В Петербурге задержали 19-летнего мигранта после поножовщины в хостеле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полицейские задержали 19-летнего мигранта по подозрению в причастности к поножовщине в хостеле на Рижском проспекте в Петербурге, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пострадавший с ножевым ранением был госпитализирован.

Сообщение о драке между постояльцами хостела на Рижском проспекте поступило в полицию Адмиралтейского района 25 декабря около полуночи. О произошедшем правоохранителям сообщил администратор заведения.

Прибывшими на место происшествия полицейскими в помещении хостела с ножевым ранением шеи был обнаружен 46-летний гражданин одного из сопредельных государств, прибывший в феврале этого года в Санкт-Петербург на заработки, — говорится в сообщении.

В течение двух часов после инцидента полицейские задержали во дворе одного из домов на Гончарной улице 19-летнего соотечественника пострадавшего, подозреваемого в причастности к конфликту. Молодого человека доставили в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного законодательства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Ранее сообщалось, что в Москве на Преображенской площади в жилом доме обнаружены тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями. Жертвы, которые несколько лет назад приобрели квартиру в этом доме, были найдены соседями в тамбуре подъезда, рядом с входной дверью в их жилище.

