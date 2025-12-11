В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек

В Москве на Преображенской площади в жилом доме обнаружены тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями, сообщает Telegram-канал «112». Жертвы, которые несколько лет назад приобрели квартиру в этом доме, были найдены соседями в тамбуре подъезда, прямо рядом с дверью их жилья.

По факту двойного убийства следственные органы незамедлительно возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, устанавливают мотивы и ищут лиц, причастных к совершению этого жестокого преступления.

