В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек

В Москве на Преображенской площади в жилом доме обнаружены тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями, сообщает Telegram-канал «112». Жертвы, которые несколько лет назад приобрели квартиру в этом доме, были найдены соседями в тамбуре подъезда, прямо рядом с дверью их жилья.
По факту двойного убийства следственные органы незамедлительно возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, устанавливают мотивы и ищут лиц, причастных к совершению этого жестокого преступления.
Ранее Люберецкий суд заключил под стражу 32-летнего жителя подмосковных Котельников, обвиняемого в убийстве соседки и ее шестилетнего сына из-за шума. Подозреваемый проведет в СИЗО не менее двух месяцев по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.
До этого в московском метро на Большой кольцевой линии полиция задержала нетрезвого мужчину, который угрожал пассажирам разбитой бутылкой. В отношении ранее судимого фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», и он доставлен в отдел полиции.