03 января 2026 в 01:31

В Чехии политику грозит отставка из-за его высказываний об Украине

Irozhlas: чешская оппозиция требует отставки спикера Окамуры из-за Украины

Томио Окамура Томио Окамура Фото: Roland Macri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Политические силы оппозиции в Чехии хотят отправить в отставку спикера палаты депутатов Томио Окамуру, передает Irozhlas. Отмечается, что политик подвергся критике из-за высказываний об Украине.

Президент Чехии Петр Павел тоже высказал серьезное беспокойство высказываниями спикера, добавили в источнике. Отмечается, что он намерен обсудить этот инцидент с главой правительственной коалиции.

Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук резко раскритиковал и оскорбил Окамуру из-за его новогоднего обращения к согражданам. Поводом стал призыв чешского чиновника прекратить военную помощь Киеву.

До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна не будет предоставлять кредитные гарантии для Украины. Он пояснил, что чешскому бюджету не хватает средств даже на внутренние нужды. Политик также подчеркнул, что Украина никогда не вернет такие кредиты, напомнив о масштабе уже предоставленной помощи.

Кроме того, Томио Окамура заявил, что Чехия должна перестать оказывать военную помощь Украине, чтобы избежать третьей мировой войны. По его словам, эти деньги принадлежат чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми.

