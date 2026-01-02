«Не хватает на поваров для школ»: Чехия отказалась спонсировать Украину Бабиш: Чехия не будет предоставлять кредитные гарантии для Украины

Чехия не намерена предоставлять кредитные гарантии для Украины, несмотря на общеевропейскую поддержку, такое заявление сделал премьер-министр страны Андрей Бабиш в интервью изданию Denik. По его словам, стране не хватает денег «даже на поваров для школ».

Мы больше не можем давать Украине деньги из чешского бюджета, потому что нам не хватает даже на поваров для наших школ. Гарантия фактически является долгом, потому что понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги, — заявил он.

Премьер-министр подчеркнул масштаб уже предоставленной помощи. По его словам, общий объем поддержки Украины достиг €377 млрд (35,5 трлн рублей). При этом Бабиш напомнил, что сама Чехия ежегодно перечисляет в бюджет Евросоюза от 60 до 62 млрд крон (до 234 млрд рублей), обозначив таким образом финансовую нагрузку на собственную страну.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал идею использования замороженных российских активов для военных нужд Киева и заявил о готовности заблокировать решения саммита. Политик подчеркнул, что не хочет быть частью Западной Европы, которой безразличны жизни россиян и украинцев.