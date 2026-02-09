Дмитриев напомнил о заявлении Бабиша про срыв мирных переговоров по Украине Дмитриев напомнил о заявлении Бабиша про срыв переговоров по Украине в 2022 году

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев процитировал премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который заявил, что мир на Украине был возможен в апреле 2022 года. По его словам, написанным в соцсети X, к этому конфликту существовал определенный интерес.

Премьер-министр Чехии Бабиш заявил, что мир на Украине был достижим в апреле 2022 года — до тех пор, пока Великобритания и [экс-премьер] Борис Джонсон не вмешались, чтобы сорвать его: «К этому конфликту был интерес», — сказано в сообщении.

Ранее Дмитриев заявил: европейские средства массовой информации развернулись против США. По его словам, ранее они выступали против Москвы по аналогичной схеме.

Ранее стало известно, что экономическое сотрудничество России и США — одно из условий завершения украинского конфликта, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос. Он отметил, что нет смысла пытаться угадать точную сумму, на которую может быть рассчитан экономический план.

Кроме того, США намерены прилагать максимальные усилия для достижения прорыва в урегулировании украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Белый дом вкладывает в поиск решения значительное время и энергию на высоком уровне.