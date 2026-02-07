Зимняя Олимпиада — 2026
Дмитриев заметил разворот европейских СМИ против США

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейские средства массовой информации развернулись против Соединенных Штатов, обратил внимание специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. По его словам, ранее они выступали против Москвы по аналогичной схеме.

Теперь мы видим, как искажающие [правду] СМИ применяют против США сценарий, традиционно использовавшийся СМИ Великобритании и ЕС против России, — заявил Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал пост высокопоставленного представителя Госдепартамента США Сары Роджерс. По ее словам, газета Financial Times искажает сведения о действиях ведомства. В частности, журналисты обвинили Госдеп в планах финансировать в Европе аналитические центры для продвижения позиции Вашингтона.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп стремится войти в историю как миротворец. По словам российского политика, американский лидер прилагает к этому усилия.

