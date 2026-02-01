«Это очевидно»: Медведев о попытках Трампа остаться в истории миротворцем Медведев: Трамп хочет остаться в истории миротворцем

Президент США Дональд Трамп стремится войти в историю как миротворец, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По словам российского политика, американский лидер прилагает к этому усилия, передает ТАСС.

Трамп, это очевидно, хочет остаться в истории миротворцем. И он старается. Где-то у него получается, где-то — нет. Он все-таки реально старается это делать, — отметил Медведев.

Ранее политик иронично прокомментировал заявление Трампа о переброске подводных лодок к российскому побережью. Медведев отметил, что Россия «так и не нашла» обещанные корабли. Он также назвал Трампа первым американским лидером, который управляет страной через соцсети.

До этого Медведев заявил, что Трамп стремится навсегда войти в историю, сравнив его желание «изменить цвет» Гренландии на карте мира с амбициями отцов-основателей. Он также предположил, что американский лидер хочет таким образом «стать как президент России».

В начале января Медведев ответил в соцсети X на публикацию Госдепа США с изображением и надписью «Не играйте в игры с Россией». Он сопроводил свой пост рождественским поздравлением для сограждан, написав: «С Рождеством Христовым, русский мир!»