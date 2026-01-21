Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:07

Медведев объяснил, в чем Трамп пытается скопировать Путина

Медведев: Трамп хочет сравняться с Путиным и войти в историю

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент США Дональд Трамп стремится навсегда войти в историю и одновременно сравняться с российским лидером Владимиром Путиным, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Такое мнение он выразил, комментируя американскую политику и указав на желание главы Белого дома «изменить цвет» Гренландии на карте мира.

Ему (Трампу. — NEWS.ru) нужно закрасить на картах мира остров в звездно-полосатый колер (уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой) и встать в один ряд с отцами-основателями. Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как президент России, — говорится в сообщении.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в Европейском союзе долгое время не вспоминали о Гренландии. Интерес к острову возник лишь после громких заявлений американского президента, чьи притязания и возродили дискуссию вокруг данной территории.

Кроме того, анонимный чиновник из ЕС сообщил, что руководство стран Евросоюза изучает вариант передачи Гренландии Соединенным Штатам с целью заручиться расположением Вашингтона. По его информации, данная перспектива вызывает глубокую тревогу в европейском политическом сообществе.

