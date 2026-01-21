«Вспомнили»: Пушков высмеял реакцию ЕС на интерес Трампа к Гренландии Пушков: ЕС обнаружил Гренландию на карте только из-за Трампа

В Евросоюзе об Гренландии давно не вспоминали, и обратили внимание на остров только после громких заявлений президента США Дональда Трампа, заявил в своем Telegram-канале председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Только притязания республиканца оживили дискуссию вокруг этой территории.

Резонансные заявления американского президента заставили европолитиков вновь взглянуть на карту, иронично отметил сенатор. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС «не уступит» по этому вопросу. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, по его собственным словам, даже купил глобус, чтобы найти Гренландию.

О существовании Гренландии в Евросоюзе давно позабыли и вспомнили о ней только из-за Трампа, — подчеркнул Пушков.

Позиции внутри самого ЕС разделились, уточнил российский политик. Если Бабиша некоторые коллеги раскритиковали, то Трамп назвал его слова «освежающими». Венгрия и вовсе считает, что Брюсселю не стоит вмешиваться, чтобы не создавать новый кризис, резюмировал Пушков.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил Евросоюзу нестандартное решение для обеспечения безопасности Гренландии. Он убежден, что только российский спецназ «Полярные медведи» защитит остров наилучшим образом.