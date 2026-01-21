Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 05:58

«Вспомнили»: Пушков высмеял реакцию ЕС на интерес Трампа к Гренландии

Пушков: ЕС обнаружил Гренландию на карте только из-за Трампа

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Евросоюзе об Гренландии давно не вспоминали, и обратили внимание на остров только после громких заявлений президента США Дональда Трампа, заявил в своем Telegram-канале председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Только притязания республиканца оживили дискуссию вокруг этой территории.

Резонансные заявления американского президента заставили европолитиков вновь взглянуть на карту, иронично отметил сенатор. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС «не уступит» по этому вопросу. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, по его собственным словам, даже купил глобус, чтобы найти Гренландию.

О существовании Гренландии в Евросоюзе давно позабыли и вспомнили о ней только из-за Трампа, — подчеркнул Пушков.

Позиции внутри самого ЕС разделились, уточнил российский политик. Если Бабиша некоторые коллеги раскритиковали, то Трамп назвал его слова «освежающими». Венгрия и вовсе считает, что Брюсселю не стоит вмешиваться, чтобы не создавать новый кризис, резюмировал Пушков.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил Евросоюзу нестандартное решение для обеспечения безопасности Гренландии. Он убежден, что только российский спецназ «Полярные медведи» защитит остров наилучшим образом.

Алексей Пушков
Гренландия
Дональд Трамп
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог назвала обязательные компоненты рациона для сияния кожи зимой
«Вспомнили»: Пушков высмеял реакцию ЕС на интерес Трампа к Гренландии
В ГД озвучили, сколько дней могут продлиться следующие новогодние каникулы
Слухи о женитьбе, тяжелое заболевание, мнение об СВО: как живет Цискаридзе
К чему снится выпадение зуба: пугающий сон или знак судьбы?
США свернут участие в ключевых военных программах НАТО
Стало известно, кто из россиян вправе уйти на пенсию в 2026 году
ВС РФ провели успешную операцию на правом берегу Днепра
Число пострадавших при атаке ВСУ на Адыгею выросло
Стоимость золота обновила исторический максимум
Назван устаревший и неэффективный способ закрепить межкомнатную дверь
Почему снится девочка: пророчества Миллера и Ванги
Алкоголики, наркоманы, извращенцы: кто довел армию Британии до распада
Раскрыто, до какого момента Трамп сможет возглавлять Совет мира
В РАН призвали изучить идею продления работы детских садов
Стало известно, как изменятся уроки по защите Родины в школах России
Налет БПЛА на Кубань 21 января: восемь пострадавших, последние новости
Депутат нашел способ облегчить заботу о детях бойцов СВО
«Россия не ослабит»: отражение ВС РФ атаки дронов восхитило жителей Китая
Юрий Лоза назвал Ларису Долину культурным мемом
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.