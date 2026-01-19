Атака США на Венесуэлу
Дерипаска предложил вариант защиты Гренландии

Дерипаска: арктический спецназ «Полярные медведи» мог бы защитить Гренландию

Олег Дерипаска Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предложил Евросоюзу нестандартное решение для обеспечения безопасности Гренландии. Он убежден, что только российский спецназ «Полярные медведи» защитит остров наилучшим образом.

Предприниматель оценил возможные затраты ЕС в связи с кризисом вокруг Гренландии в €2,5 трлн. В качестве альтернативы он предложил завершить конфликт на Украине, что, по его подсчетам, может стоить около €150 млрд. Это, в свою очередь, откроет путь к договору о безопасности с Москвой.

Можно будет подписать соглашение о безопасности и сотрудничестве с РФ и за полтриллиона евро получить арктический спецназ «Полярные медведи». И обойтись без позора, — написал Дерипаска.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в связи со спорами вокруг Гренландии купил глобус, чтобы точно знать, где она находится. Политик добавил, что российская ракета «Орешник» долетит до США за 26 минут, а на 11-й минуте окажется прямо над островом.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что спор вокруг принадлежности Гренландии должны решать США и Дания. По его мнению, проблема лежит вне компетенции Евросоюза. Сийярто отметил, что вопрос статуса Гренландии не должен обсуждаться на уровне европейских институтов.

