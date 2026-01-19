Сийярто объяснил, кто должен решать судьбу Гренландии Сийярто: судьбу Гренландии будут решать США и Дания, а не Евросоюз

Спор вокруг принадлежности Гренландии должны решать США и Дания, заявил в эфире телеканала М1 глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, проблема лежит вне компетенции Евросоюза.

Сийярто отметил, что вопрос статуса Гренландии не должен обсуждаться на уровне европейских институтов. Венгерский дипломат подчеркнул, что данный диспут является исключительно двусторонним делом.

Мы считаем это вопросом, который необходимо урегулировать путем двусторонних переговоров. Я не считаю это вопросом Европейского союза, — подчеркнул дипломат.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в связи со спорами вокруг Гренландии купил глобус, чтобы точно знать, где она находится. Политик добавил, что российская ракета «Орешник» долетит до США за 26 минут, а на 11-й минуте окажется прямо над островом.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз должен сосредоточиться на конфликте на Украине. Он обратил внимание, что именно это направление требует внимания европейских стран, а не дискуссии вокруг Гренландии.