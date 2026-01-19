Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 19:32

Трамп показал Европе «дорогу» подальше от Гренландии

Трамп потребовал от ЕС заняться конфликтом на Украине вместо Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
ЕС должен сосредоточиться на конфликте на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News. Он подчеркнул, что именно это направление требует внимания европейских стран, а не дискуссии вокруг Гренландии.

Европа должна сосредоточиться на войне с Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело. Именно на этом должна сосредоточиться Европа — а не на Гренландии, — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил назвал шантажом угрозы Трампа о введении пошлин против европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. По его словам, союзники не должны поступать так друг с другом.

Журналист Пирс Морган между тем заявил, что Великобритании следует выкупить США обратно, чтобы укрепить безопасность в Северной Атлантике. Он отметил, что когда-то Северная Америка принадлежала британцам.

На фоне заявлений Трампа и действий в Венесуэле доля доллара в международных расчетах снизилась более чем на три процентных пункта. Аналитики называют ключевой причиной падения «непредсказуемость» политики США.

