18 января 2026 в 14:43

Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа из-за Гренландии

МИД Нидерландов назвал шантажом угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин против европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии — это шантаж, заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил в эфире телеканала WNL. По его словам, союзники не должны поступать так друг с другом.

Союзники так не поступают друг с другом. <…> То, что происходит — это шантаж. И в этом нет необходимости, потому что это не способствует укреплению альянса. Это также не способствует безопасности Гренландии, — отметил ван Вил.

Ранее британский журналист Пирс Морган после слов Трампа о необходимости присоединения Гренландии заявил, что Великобритании следует выкупить США обратно, чтобы укрепить безопасность в Северной Атлантике. Он отметил, что когда-то Северная Америка принадлежала британцам.

До этого член парламента Великобритании Саймон Хоар призвал отменить государственный визит короля Карла III в США из-за политики американского президента Дональда Трампа, который 17 января объявил о введении пошлин против европейских стран в связи с их позицией по Гренландии. Хоар назвал главу Белого дома «гангстером-пиратом», с которым не должен мириться цивилизованный мир.

