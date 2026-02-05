В Китае отреагировали на прекращение действия ДСНВ МИД Китая выразил сожаления в связи с прекращением действия ДСНВ

Пекин выражает сожаления в связи с прекращением действия ДСНВ, заявил на брифинге представитель китайского МИД Линь Цзянь. По его словам, которые приводит ТАСС, договор имеет существенное значение для поддержания глобальной стратегической стабильности.

Китай выражает сожаление в связи с прекращением срока действия договора, — подчеркнул дипломат.

ДСНВ, подписанный в 2010 году и истекающий 5 февраля 2026 года, устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения при условии взаимности со стороны США.

Ранее руководитель отдела коммуникаций Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт раскритиковал позицию Вашингтона по вопросу договора о ядерной безопасности. Бездействие США в ответ на предложение России продлить ДСНВ, по его мнению, опасно дестабилизирует ситуацию в мире и является худшим посланием другим ядерным державам.