Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 23:11

«Худший сигнал»: молчание США по Договору об СНВ резко раскритиковали

ICAN: молчание США по ДСНВ посылает худший сигнал ядерным державам мира

Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Руководитель отдела коммуникаций Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт в беседе с ТАСС раскритиковал позицию Вашингтона по вопросу договора о ядерной безопасности. Бездействие США в ответ на предложение России продлить ДСНВ, по его мнению, опасно дестабилизирует ситуацию в мире и является худшим посланием другим ядерным державам.

Эксперт заявил, что отсутствие реакции администрации президента США Дональда Трампа на инициативу Москвы разочаровывает. По словам Бернетта, это повышает риски в любом международном кризисе и ведет к увеличению вероятности ошибочных решений.

Он предупредил, что без нового договора может начаться новая масштабная гонка стратегических вооружений между двумя странами, что приведет к наращиванию арсеналов и активизации учений. Другие ядерные державы, в свою очередь, почувствуют необходимость наращивать свой потенциал, следуя этому тренду.

Это посылает остальному миру худший из возможных сигналов, что ядерные державы отступают в вопросе разоружения, в то время как они должны вести других за собой своим примером, — констатировал эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что США выступают против продления ДСНВ из-за нежелания Китая присоединиться к соглашению. По его словам, причиной стало наращивание ядерного потенциала Пекином. Также парламентарий уточнял, что Вашингтон фактически не соблюдал договор последние несколько лет.

США
Россия
ДСНВ
договоры
