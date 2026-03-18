18 марта 2026 в 14:28

Тренер космонавтов рассказал, какие испытания нужно пройти для отбора

Евгений Шемчук Евгений Шемчук Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Для возможности полета в космос на этапе отбора будущие космонавты выполняют ряд упражнений, рассказал «Вечерней Москве» главный тренер-преподаватель отдела физической подготовки Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Евгений Шемчук. Он отметил, что соревнования ждут кандидатов уже после сбора необходимых документов.

На протяжении двух дней кандидатов ждет жесткое многоборье, и это действительно так. В течение трех часов они будут выполнять последовательно физические упражнения. В первый день — на выносливость, быстроту, силу, ловкость, специальную физическую тренированность, а также на гибкость. Во второй день — шесть упражнений той же направленности, из которых три выполняют на воде, например прыжок-спад с трехметрового трамплина, ныряние в длину и плавание на дистанцию 800 метров вольным стилем, — рассказал Шемчук.

Тренер подчеркнул, что для каждого упражнения есть свои критерии, учитывающие возраст и пол кандидата. По его словам, далее будущих космонавтов ждут испытания с ускорением, оценка вестибулярного аппарата и психологическая экспертиза.

Ранее летчик-космонавт Герой России Олег Артемьев рассказал, что людям с татуировками сложно попасть в отряд космонавтов в РФ. Космонавт подчеркнул, что такая позиция сохраняется только в России — за рубежом ситуация иная: претенденты с большим количеством тату могут попробовать попасть в отряд астронавтов.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
