18 марта 2026 в 14:35

Защита обжалует решение об экстрадиции археолога Бутягина на Украину

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Защита российского археолога Александра Бутягина намерена обжаловать решение суда Варшавы о его экстрадиции на Украину, сообщил Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина». По его информации, варшавский суд проигнорировал тот факт, что обвинение не предоставило доказательств разрушения памятника, которое инкриминируют археологу.

Судья Дариуш Любовский вынес решение об экстрадиции Александра Бутягина. <…> Решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции — защита будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции, — говорится в сообщении.

Ранее суд Варшавы принял решение об экстрадиции Бутягина на Украину. Как заявили близкие, передача археолога Киеву несет для него прямую угрозу жизни.

В МИД России заявили, что обвинения Киева в адрес Бутягина носят абсурдный, политизированный и спекулятивный характер. Министерство вызвало посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского и выразило ему протест. Там также отметили, что российские дипломаты предпринимают все возможные усилия для оказания помощи задержанному. Посольство РФ в Варшаве поддерживает постоянный контакт с адвокатами и родственниками специалиста.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

