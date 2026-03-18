Пять расчетов перебросили на тушение бизнес-центра Turas в Москве

Пять расчетов перебросили на тушение бизнес-центра Turas в Москве

Оперативные службы Москвы приняли решение об усилении группировки сил для ликвидации возгорания в бизнес-центре Turas, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, из-за сложности ситуации на место происшествия были направлены резервные подразделения.

На место запрошены дополнительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона — пять расчетов, — сообщил источник агентства

Ранее стало известно, что на месте работает не менее 130 спасателей. Также задействовано 37 единиц техники. В главке отметили, что ликвидация возгорания осложняется планировкой здания и высокой пожарной нагрузкой.

Накануне сообщалось, что межэтажные перекрытия и вентиляционный короб загорелись в жилом доме в центре Москвы. При пожаре была проведена эвакуация 20 человек, пострадавших нет.

До этого два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме в Барнауле. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, огонь распространился на 100 квадратных метров. В общей сложности с огнем боролись 57 человек и 15 единиц техники.