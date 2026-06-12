Злаки, плесень и пух: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 12–15 июня

В середине июня набирают силу пылящие злаки. Рассказываем, какова концентрация пыльцы в Москве сейчас, выясняем, в чем опасность перекрестной аллергии, и перечисляем, что нельзя есть при аллергии на злаки.
Пыльца сегодня: прогноз на 12–15 июня
Как отмечалось ранее, в середине первого летнего месяца начинается активное пыление злаковых — как культурных посевных, так и дикорастущих луговых трав. В перечень аллергенов этого этапа аллергосезона входят:
пшеница;
рожь;
овес;
ячмень;
кукуруза;
тимофеевка луговая;
овсяница;
мятлик;
ежа;
лисохвост и другие.
В рассматриваемый период (с 12 по 15 июня) уровень пыльцы в воздухе повысился. Сейчас он охватывает диапазон от 11 до 100 единиц на кубометр. Однако с воскресенья (14 июня) синоптики прогнозируют приход дождей и гроз, что, вероятно, прибьет большую часть аллергенов к земле.
Триггером для аллергии в июне также могут стать:
кладоспориум, или черная плесень, — плесневый грибок, распространенный как в помещениях, так и в почве и вызывающий аллергическую реакцию;
тополиный пух — не является аллергеном, но механически травмирует слизистые и переносит на себе грибковые споры, пыльцу и уличную грязь.
Поэтому не пренебрегайте врачебными рекомендациями, если вы на учете у аллерголога, и систематически проводите дома влажную уборку.
Симптомы аллергии на злаки: как проявляется
Аллергия на злаки может проявляться по-разному в зависимости от того, как аллерген попадает в организм. При контакте с пыльцой (сезонный поллиноз) в июне-июле возникают классические симптомы сенной лихорадки:
чихание;
зуд;
заложенность носа;
покраснение глаз;
слезотечение.
При употреблении в пищу, то есть при возникновении перекрестной аллергии (об этом мы скажем подробнее далее) картина иная. Реакция развивается от нескольких минут до пары часов и включает:
кожные высыпания (крапивница, экзема);
отек губ или век;
тошноту;
боли в животе;
диарею.
В редких случаях возможны тяжелые состояния: отек гортани, удушье и опасная для жизни анафилаксия. Также существует специфическая реакция у людей некоторых профессий («астма пекаря»), когда симптомы (кашель, насморк) вызывает вдыхание муки, а не ее употребление.
Перекрестная аллергия на злаки: что нельзя есть
Теперь перейдем к уже упомянутой перекрестной аллергии на злаки. Что нельзя есть поллинозникам, чувствительным к злаковой пыльце? Перекрестная аллергия — это явление, когда организм «путает» схожие белки в некоторых продуктах и белками аллергенов. В результате развивается аллергическая реакция.
Перекрестная реакция возникает, когда идентичные или похожие белки обнаруживаются в пищевых продуктах — например, в злаках, некоторых овощах и фруктах. Организм, уже сенсибилизированный к пыльце, начинает реагировать и на эти продукты, что часто называют «пыльцевым пищевым синдромом».
По этой причине аллергикам на злаковые травы обычно следует избегать употребления следующих групп продуктов:
Зерновые и мука: пшеница, рожь, ячмень, овес, а также кукуруза и рис.
Овощи и бобовые: помидоры, картофель, соя, белая фасоль.
Фрукты: киви, иногда персики и дыни.
Важно понимать: степень перекрестной реактивности индивидуальна — у одного человека может быть сильная реакция на помидоры, а у другого — нет. Часто термическая обработка разрушает аллергены, и тогда продукт в вареном или запеченном виде переносится лучше, чем в сыром.
Как помочь себе в сезон цветения злаков
В сезон цветения злаков главная стратегия помощи самому себе — это максимально возможное ограничение контакта с пыльцой.
Старайтесь реже бывать на улице в сухую и ветреную погоду, особенно в утренние часы, когда концентрация аллергенов в воздухе наиболее высока.
Дома держите окна закрытыми, а для проветривания используйте кондиционеры или бризеры, которые не затягивают воздух с улицы.
После каждого возвращения с улицы обязательно примите душ, смойте пыльцу с волос и переоденьтесь в чистую домашнюю одежду.
Очень помогает ежедневная влажная уборка и использование очистителей воздуха с HEPA-фильтрами.
Что касается лекарств, современные антигистаминные препараты, назальные спреи и глазные капли помогают эффективно справляться с симптомами, но их назначение лучше обсудить с врачом.
И не забывайте: курсы аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), проводимые вне сезона обострений, — это единственный метод, который не просто облегчает проявления, а воздействует на первопричинный механизм заболевания. Обязательно рассмотрите этот вариант лечения после завершения аллергического сезона.
О способах самопомощи в разгар аллергосезона читайте в нашем календаре цветения на 2026 год.