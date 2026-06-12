Злаки, плесень и пух: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 12–15 июня

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Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 12–15 июня

Злаки, плесень и пух: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 12–15 июня

В середине июня набирают силу пылящие злаки. Рассказываем, какова концентрация пыльцы в Москве сейчас, выясняем, в чем опасность перекрестной аллергии, и перечисляем, что нельзя есть при аллергии на злаки.

Пыльца сегодня: прогноз на 12–15 июня

Как отмечалось ранее, в середине первого летнего месяца начинается активное пыление злаковых — как культурных посевных, так и дикорастущих луговых трав. В перечень аллергенов этого этапа аллергосезона входят:

пшеница;

рожь;

овес;

ячмень;

кукуруза;

тимофеевка луговая;

овсяница;

мятлик;

ежа;

лисохвост и другие.

В рассматриваемый период (с 12 по 15 июня) уровень пыльцы в воздухе повысился. Сейчас он охватывает диапазон от 11 до 100 единиц на кубометр. Однако с воскресенья (14 июня) синоптики прогнозируют приход дождей и гроз, что, вероятно, прибьет большую часть аллергенов к земле.

Пыльца сегодня: прогноз на 12–15 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Триггером для аллергии в июне также могут стать:

кладоспориум, или черная плесень, — плесневый грибок, распространенный как в помещениях, так и в почве и вызывающий аллергическую реакцию;

тополиный пух — не является аллергеном, но механически травмирует слизистые и переносит на себе грибковые споры, пыльцу и уличную грязь.

Поэтому не пренебрегайте врачебными рекомендациями, если вы на учете у аллерголога, и систематически проводите дома влажную уборку.

Симптомы аллергии на злаки: как проявляется

Аллергия на злаки может проявляться по-разному в зависимости от того, как аллерген попадает в организм. При контакте с пыльцой (сезонный поллиноз) в июне-июле возникают классические симптомы сенной лихорадки:

чихание;

зуд;

заложенность носа;

покраснение глаз;

слезотечение.

При употреблении в пищу, то есть при возникновении перекрестной аллергии (об этом мы скажем подробнее далее) картина иная. Реакция развивается от нескольких минут до пары часов и включает:

кожные высыпания (крапивница, экзема);

отек губ или век;

тошноту;

боли в животе;

диарею.

В редких случаях возможны тяжелые состояния: отек гортани, удушье и опасная для жизни анафилаксия. Также существует специфическая реакция у людей некоторых профессий («астма пекаря»), когда симптомы (кашель, насморк) вызывает вдыхание муки, а не ее употребление.

Перекрестная аллергия на злаки: что нельзя есть

Теперь перейдем к уже упомянутой перекрестной аллергии на злаки. Что нельзя есть поллинозникам, чувствительным к злаковой пыльце? Перекрестная аллергия — это явление, когда организм «путает» схожие белки в некоторых продуктах и белками аллергенов. В результате развивается аллергическая реакция.

Перекрестная аллергия на злаки: что нельзя есть Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перекрестная реакция возникает, когда идентичные или похожие белки обнаруживаются в пищевых продуктах — например, в злаках, некоторых овощах и фруктах. Организм, уже сенсибилизированный к пыльце, начинает реагировать и на эти продукты, что часто называют «пыльцевым пищевым синдромом».

По этой причине аллергикам на злаковые травы обычно следует избегать употребления следующих групп продуктов:

Зерновые и мука: пшеница, рожь, ячмень, овес, а также кукуруза и рис. Овощи и бобовые: помидоры, картофель, соя, белая фасоль. Фрукты: киви, иногда персики и дыни.

Важно понимать: степень перекрестной реактивности индивидуальна — у одного человека может быть сильная реакция на помидоры, а у другого — нет. Часто термическая обработка разрушает аллергены, и тогда продукт в вареном или запеченном виде переносится лучше, чем в сыром.

Как помочь себе в сезон цветения злаков

В сезон цветения злаков главная стратегия помощи самому себе — это максимально возможное ограничение контакта с пыльцой.

Старайтесь реже бывать на улице в сухую и ветреную погоду, особенно в утренние часы, когда концентрация аллергенов в воздухе наиболее высока. Дома держите окна закрытыми, а для проветривания используйте кондиционеры или бризеры, которые не затягивают воздух с улицы. После каждого возвращения с улицы обязательно примите душ, смойте пыльцу с волос и переоденьтесь в чистую домашнюю одежду. Очень помогает ежедневная влажная уборка и использование очистителей воздуха с HEPA-фильтрами.

Что касается лекарств, современные антигистаминные препараты, назальные спреи и глазные капли помогают эффективно справляться с симптомами, но их назначение лучше обсудить с врачом.

И не забывайте: курсы аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), проводимые вне сезона обострений, — это единственный метод, который не просто облегчает проявления, а воздействует на первопричинный механизм заболевания. Обязательно рассмотрите этот вариант лечения после завершения аллергического сезона.

О способах самопомощи в разгар аллергосезона читайте в нашем календаре цветения на 2026 год.