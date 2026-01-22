Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 15:20

Дерматолог напомнила об опасности грибка в доме

Дерматолог Филева: грибок в доме может вызвать отек органов дыхательной системы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Грибок в доме может вызвать отек органов дыхательной системы, сильную аллергию и даже приступ астмы, заявила RT дерматолог Александра Филева. Она отметила, что домашняя плесень, в частности, нередко приводит к зуду, чиханию и насморку.

Домашний грибок может вызвать сильную аллергическую реакцию, спровоцировать отек органов дыхательной системы и астматический приступ. Часто приводит к обострению экземы, интоксикации и нарушениям в работе ЖКТ, — подчеркнула Филева.

Наибольшую угрозу здоровью представляет черная плесень, предупредила врач. Этот грибок может вызвать кровотечения из носа, хроническую усталость и даже повреждение внутренних органов.

Ранее врач Дмитрий Буланов заявил, что наследственная предрасположенность, избыточный вес, загрязненный воздух и гормональные сбои могут вызвать развитие бронхиальной астмы. Вдыхание табачного дыма и контакт с химикатами на работе тоже повышают этот риск.

