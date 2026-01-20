Врач перечислил основные причины развития астмы

Наследственная предрасположенность, избыточный вес, загрязненный воздух и гормональные сбои могут вызвать развитие бронхиальной астмы, заявил РИАМО врач Дмитрий Буланов. Вдыхание табачного дыма и контакт с химикатами на работе тоже повышают этот риск. Еще одним негативным фактором специалист назвал частые респираторные инфекции в детстве.

Триггеры, которые запускают симптомы, у каждого свои. Однако чаще других встречаются домашняя пыль, шерсть животных, плесень, пыльца растений, резкие запахи, дым, выхлопы, холодный воздух, интенсивная нагрузка, эмоциональные перегрузки и инфекции. Приступ возникает, когда гиперреактивные бронхи сталкиваются с раздражителем, который «переводит» их в состояние спазма, — объяснил Буланов.

Из-за этого астму можно спутать с бронхитом, простудой или усталостью. Специалист отметил, что определить болезнь только по ощущениям невозможно. Для этого нужно пройти ряд обследований, в том числе на аллергию.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что прием противовоспалительных препаратов может привести к развитию астмы. По его словам, этому риску больше подвержены женщины в возрасте 30–40 лет.