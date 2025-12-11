Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 10:32

Иммунолог назвал неожиданную причину развития астмы

Иммунолог Болибок: прием противовоспалительных препаратов чреват развитием астмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Прием противовоспалительных препаратов может привести к развитию астмы, заявил LIFE.ru иммунолог Владимир Болибок. По его словам, этому риску больше подвержены женщины в возрасте 30–40 лет.

Астма действительно может развиться из-за приема противовоспалительных препаратов. Данный синдром выделен как «нестероидный противовоспалительный препарат — индуцированная респираторная болезнь». Чаще всего симптомы появляются у взрослых в возрасте 30–40 лет, у женщин чуть чаще, чем у мужчин, — уточнил Болибок.

Он добавил, что диагностика этого заболевания включает консультацию у пульмонолога, отоларинголога и аллерголога. Во избежание такого синдрома врач призвал всех внимательно относиться к приему лекарств.

Ранее пульмонолог Альфредо Сантана заявил, что дети, которые подвергаются пассивному курению, сталкиваются с повышенным риском развития астмы, аллергии, бронхиолита, пневмонии и респираторных инфекций. Также они чаще обращаются за медицинской помощью при простуде и гриппе.

здоровье
заболевания
врачи
лекарства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чернослив и сулугуни в картофеле: неожиданное сочетание, которое работает
Макаревич лишился последнего бизнеса в России
В США захотели создать альтернативу G7 и намекнули на забвение Европы
Генерал ответил, кто на самом деле может запускать дроны на Москву
В прокуратуре раскрыли причину взрыва в ПНИПУ
Стоматолог предупредила, чем грозит привычка грызть семечки
Известный футболист перестал общаться с дочерью из-за алиментов
На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.