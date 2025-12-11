Иммунолог назвал неожиданную причину развития астмы

Прием противовоспалительных препаратов может привести к развитию астмы, заявил LIFE.ru иммунолог Владимир Болибок. По его словам, этому риску больше подвержены женщины в возрасте 30–40 лет.

Астма действительно может развиться из-за приема противовоспалительных препаратов. Данный синдром выделен как «нестероидный противовоспалительный препарат — индуцированная респираторная болезнь». Чаще всего симптомы появляются у взрослых в возрасте 30–40 лет, у женщин чуть чаще, чем у мужчин, — уточнил Болибок.

Он добавил, что диагностика этого заболевания включает консультацию у пульмонолога, отоларинголога и аллерголога. Во избежание такого синдрома врач призвал всех внимательно относиться к приему лекарств.

Ранее пульмонолог Альфредо Сантана заявил, что дети, которые подвергаются пассивному курению, сталкиваются с повышенным риском развития астмы, аллергии, бронхиолита, пневмонии и респираторных инфекций. Также они чаще обращаются за медицинской помощью при простуде и гриппе.