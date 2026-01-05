Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 11:01

В России создадут экспресс-тест для выявления рака

ТАСС: в России в течение трех лет появится экспресс-тест для выявления рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Уникальная тест-система для экспресс-диагностики онкологических заболеваний, основанная на ферментах морских бактерий, может быть запущена в серийное производство в течение трех лет, сообщила ТАСС директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева. В настоящее время разработка проходит доклинические испытания, которые планируется завершить за два года.

Были найдены уникальные морские микроорганизмы, бактерии, из природных источников, способные продуцировать сильные ферменты щелочной фосфатазы. Эти ферменты применимы в тест-системах для быстрой диагностики рака. Сейчас идут доклинические испытания, которые планируется завершить в течение двух лет, — сказала она.

По ее словам, ученые уже разработали технологию синтеза этих ферментов в биореакторах и создают полный производственный цикл: от выращивания микроорганизмов до очистки и выделения необходимых веществ. После завершения доклинических испытаний в течение года будут проведены клинические испытания. По их итогам готовая технология будет предложена производителям экспресс-тестов для внедрения в практику, рассказала Текутьева.

Ранее генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что полная победа над онкозаболеваниями невозможна из-за сложности и разнообразия этой группы болезней. По его словам, лучшей профилактикой остается отказ от вредных привычек.

рак
тесты
заболевания
онкология
