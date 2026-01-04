«Это не одна болезнь»: главный онколог Минздрава о победе над раком

Полная победа над онкозаболеваниями невозможна из-за сложности и разнообразия этой группы болезней, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. По его словам, которые передает ТАСС, лучшей профилактикой остается отказ от вредных привычек.

К сожалению, полностью победить рак невозможно. Это не одна болезнь, а целая группа заболеваний с разной биологией, механизмами развития и реакцией на лечение, — сказал Каприн.

При этом он отметил значительный прогресс в лечении отдельных видов рака, таких как опухоль молочной железы на ранних стадиях, где удается добиться многолетней ремиссии. Врач подчеркнул, что полностью защититься от онкологии нельзя, но риски можно снизить, ведя здоровый образ жизни, занимаясь спортом, умеренно питаясь, защищая кожу от солнца и проходя регулярные обследования.

Ранее Каприн рассказал, что при увеличении продолжительности жизни россиян число заболевших онкологией пациентов тоже возрастет. По его словам, нагрузка на медицинскую инфраструктуру также станет выше.