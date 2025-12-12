Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:20

Ученые предупредили о росте случаев онкологии в России

Каприн: увеличение продолжительности жизни приведет к росту онкобольных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

При увеличении продолжительности жизни россиян число заболевших онкологией пациентов тоже возрастет, заявил академик РАН, главный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. По его словам, которые приводит ТАСС, нагрузка на медицинскую инфраструктуру также станет выше.

Хочу подчеркнуть, что когда мы хотим отметить, что наши люди должны жить дольше, то и медиана заболеваемости будет выше, я имею в виду онкологическими заболеваниями. <…> И тогда, конечно, нагрузка на онкологическую службу будет гораздо выше, — пояснил Каприн.

По его словам, на данный момент нагрузка на онкослужбу также остается высокой за счет раннего выявления рака и сокращения сроков обследования. Каждый год в помощи нуждаются более 50 тыс. больных раком пациентов, отметил академик.

Ранее Каприн сообщил, что в России чаще всего выявляется рак предстательной железы у мужчин и молочной — у женщин. Согласно статистике, распространенность различных видов онкологии чаще всего имеет гендерные различия, но некоторые заболевания входят в тройку лидеров у обоих полов, пояснил специалист.

онкологи
пациенты
долгожители
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как вести себя после недоразумений на корпоративе
Москва справилась с пиком заболеваемости гриппом и ОРВИ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.