Ученые предупредили о росте случаев онкологии в России

При увеличении продолжительности жизни россиян число заболевших онкологией пациентов тоже возрастет, заявил академик РАН, главный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. По его словам, которые приводит ТАСС, нагрузка на медицинскую инфраструктуру также станет выше.

Хочу подчеркнуть, что когда мы хотим отметить, что наши люди должны жить дольше, то и медиана заболеваемости будет выше, я имею в виду онкологическими заболеваниями. <…> И тогда, конечно, нагрузка на онкологическую службу будет гораздо выше, — пояснил Каприн.

По его словам, на данный момент нагрузка на онкослужбу также остается высокой за счет раннего выявления рака и сокращения сроков обследования. Каждый год в помощи нуждаются более 50 тыс. больных раком пациентов, отметил академик.

Ранее Каприн сообщил, что в России чаще всего выявляется рак предстательной железы у мужчин и молочной — у женщин. Согласно статистике, распространенность различных видов онкологии чаще всего имеет гендерные различия, но некоторые заболевания входят в тройку лидеров у обоих полов, пояснил специалист.