02 января 2026 в 09:09

Специализированные площадки для выгула собак в Москве

Специализированные площадки для выгула собак в Москве
Совместная прогулка — радость и для питомца, и для его хозяина. Но чтобы ваш моцион точно никому не помешал, устраивать его стоит на специально отведенной для этого территории. Рассказываем о лучших площадках для выгула собак в Москве и о том, как найти комфортную площадку неподалеку от вашего дома.

Как устроены площадки: покрытие, ограждение, снаряды

Собачьи площадки — это специально спроектированные мини-парки для прогулок, игр и тренировок с мохнатым другом. Благодаря им хозяин и питомец могут насладиться компанией друг друга без сторонних помех и не мешая окружающим. Чаще всего собачьи площадки на улицах:

  • ограждены забором, иногда с тамбурным входом, чтобы минимизировать риск побега питомца;

  • покрыты газоном или песком, чтобы лапы оставались чистыми даже в дождь;

  • оборудованы снарядами для тренировок (бумы, тоннели, барьеры, балансиры);

  • оснащены урнами и стойками с дог-пакетами для отходов;

  • имеют скамейки для отдыха хозяев.

Собачьи площадки в Москве — а их более семисот — подходят для занятий с кинологами, знакомств с другими собачниками и их питомцами, а также для совместной игры с любимым другом.

Как устроены площадки: покрытие, ограждение, снаряды

Топ-5 лучших площадок, по отзывам владельцев собак

В топ лучших московских собачьих парков входят:

  1. Собачья площадка в Анадырском проезде, 47к1 (Лосиноостровский район). Огромная территория порядка 1500 квадратных метров с зонированием (есть пространства для тренировок и игр, живая изгородь, скамейки с навесом и не только). Благодаря дренажному покрытию на площадке не образуются лужи.

  2. Собачья площадка в парке «Радуга» у прудов (Вешняки). Справа от амфитеатра находится парк, на территории которого представлены полоса препятствий, барьеры различной величины, тоннель, бум для дрессировки, разноуровневые трамплины, горка и презентационный столик. Имеются урны и бесплатные мешочки для уборки за питомцем.

  3. Площадка в парке на Зеленом проспекте (Новогиреево). Территория около 800 квадратных метров с деревьями. На входе имеется «тамбурная зона» и калитка на магните, что минимизирует вероятность побега питомца.

  4. Собачья площадка в Ходынском парке (Хорошевский район). Оборудована большим количеством снарядов, включающих балансир, домик, малую стену, бревно, слалом и туннель. Диспенсеры для дог-мешков пополняются ежедневно.

  5. Собачья площадка в парке «Фили» (район Филевского парка). Площадь — 675 квадратных метров. Представлены стойка с покрышкой, трамплин, качели-балансир и другие тренажеры. Имеются бесплатные дог-пакеты.

Топ-5 лучших площадок, по отзывам владельцев собак

Правила поведения и безопасности на площадке

Правила поведения на собачьих площадках просты:

  1. Прикрепите на собачий ошейник адресник с кличкой и вашими контактными данными.

  2. До входа на площадку держите собаку на поводке.

  3. Потенциально опасную собаку выгуливайте в наморднике.

  4. Не оставляйте еду и игрушки без присмотра, чтобы избежать драк.

  5. Не приводите сук с течкой.

  6. Убирайте за питомцем, используя пакеты и урны.

  7. Соблюдайте тишину в период с 23:00 до 07:00.

  8. Если собака провоцирует конфликт, уведите ее.

  9. Не кормите чужих животных без разрешения хозяина.

Как найти ближайшую площадку в вашем районе

Самый простой способ найти площадку поблизости — это воспользоваться картой официального городского портала. Это актуально как для Москвы, так и для других городов.

Можно также воспользоваться сарафанным радио и опросить знакомых собачников, с которыми вы встречаетесь на выгулах. Они подскажут, где можно спустить собаку с поводка и позволить ей размять лапы.

Наконец, исследуйте окрестности самостоятельно. Собака тоже порадуется прогулке по неизведанной территории (а мозг скажет спасибо за новые нейронные связи).

собаки
Москва
прогулки
парки
площадки
питомцы
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
Специализированные площадки для выгула собак в Москве
