Специализированные площадки для выгула собак в Москве

Совместная прогулка — радость и для питомца, и для его хозяина. Но чтобы ваш моцион точно никому не помешал, устраивать его стоит на специально отведенной для этого территории. Рассказываем о лучших площадках для выгула собак в Москве и о том, как найти комфортную площадку неподалеку от вашего дома.

Как устроены площадки: покрытие, ограждение, снаряды

Собачьи площадки — это специально спроектированные мини-парки для прогулок, игр и тренировок с мохнатым другом. Благодаря им хозяин и питомец могут насладиться компанией друг друга без сторонних помех и не мешая окружающим. Чаще всего собачьи площадки на улицах:

ограждены забором, иногда с тамбурным входом, чтобы минимизировать риск побега питомца;

покрыты газоном или песком, чтобы лапы оставались чистыми даже в дождь;

оборудованы снарядами для тренировок (бумы, тоннели, барьеры, балансиры);

оснащены урнами и стойками с дог-пакетами для отходов;

имеют скамейки для отдыха хозяев.

Собачьи площадки в Москве — а их более семисот — подходят для занятий с кинологами, знакомств с другими собачниками и их питомцами, а также для совместной игры с любимым другом.

Как устроены площадки: покрытие, ограждение, снаряды Фото: Shutterstock/FOTODOM

Топ-5 лучших площадок, по отзывам владельцев собак

В топ лучших московских собачьих парков входят:

Собачья площадка в Анадырском проезде, 47к1 (Лосиноостровский район). Огромная территория порядка 1500 квадратных метров с зонированием (есть пространства для тренировок и игр, живая изгородь, скамейки с навесом и не только). Благодаря дренажному покрытию на площадке не образуются лужи. Собачья площадка в парке «Радуга» у прудов (Вешняки). Справа от амфитеатра находится парк, на территории которого представлены полоса препятствий, барьеры различной величины, тоннель, бум для дрессировки, разноуровневые трамплины, горка и презентационный столик. Имеются урны и бесплатные мешочки для уборки за питомцем. Площадка в парке на Зеленом проспекте (Новогиреево). Территория около 800 квадратных метров с деревьями. На входе имеется «тамбурная зона» и калитка на магните, что минимизирует вероятность побега питомца. Собачья площадка в Ходынском парке (Хорошевский район). Оборудована большим количеством снарядов, включающих балансир, домик, малую стену, бревно, слалом и туннель. Диспенсеры для дог-мешков пополняются ежедневно. Собачья площадка в парке «Фили» (район Филевского парка). Площадь — 675 квадратных метров. Представлены стойка с покрышкой, трамплин, качели-балансир и другие тренажеры. Имеются бесплатные дог-пакеты.

Топ-5 лучших площадок, по отзывам владельцев собак Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правила поведения и безопасности на площадке

Правила поведения на собачьих площадках просты:

Прикрепите на собачий ошейник адресник с кличкой и вашими контактными данными. До входа на площадку держите собаку на поводке. Потенциально опасную собаку выгуливайте в наморднике. Не оставляйте еду и игрушки без присмотра, чтобы избежать драк. Не приводите сук с течкой. Убирайте за питомцем, используя пакеты и урны. Соблюдайте тишину в период с 23:00 до 07:00. Если собака провоцирует конфликт, уведите ее. Не кормите чужих животных без разрешения хозяина.

Как найти ближайшую площадку в вашем районе

Самый простой способ найти площадку поблизости — это воспользоваться картой официального городского портала. Это актуально как для Москвы, так и для других городов.

Можно также воспользоваться сарафанным радио и опросить знакомых собачников, с которыми вы встречаетесь на выгулах. Они подскажут, где можно спустить собаку с поводка и позволить ей размять лапы.

Наконец, исследуйте окрестности самостоятельно. Собака тоже порадуется прогулке по неизведанной территории (а мозг скажет спасибо за новые нейронные связи).