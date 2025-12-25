Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 19:31

Самолет вовремя не взлетел из-за собачьих экскрементов

Рейс из Лос-Анджелеса в Чикаго перенесли после обнаружения собачьих фекалий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рейс американской авиакомпании Frontier Airlines из Лос-Анджелеса в Чикаго перенесли после того, как в салоне самолета обнаружили собачьи фекалии, пишет People. Пассажирам сообщили о задержке, когда они уже заняли свои кресла.

Бортпроводники обнаружили экскременты и обратились к присутствующим с просьбой помочь найти животное, которое оказалось на борту. Стюардессы сразу предупредили, что пока самолет не взлетит.

У кого-то здесь есть собака. Мы не взлетим, пока не найдем ее. Пожалуйста, сообщите, если вы думаете, что ваш сосед поднялся на борт с животным, — прозвучало в салоне.

Сначала вылет отложили на полчаса. Однако и после этого самолет не поднялся в небо. Около 23:00 командир экипажа сообщил, что рейс перенесли на утреннее время.

Ранее рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из китайского города Санья в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия беременной женщины. Воздушное судно после дозаправки продолжило полет. Пассажирке потребовалась госпитализация.

