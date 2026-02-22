Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 14:08

Закрытие Олимпиады впервые состоится на арене времен Римской империи

Закрытие Олимпиады впервые состоится в амфитеатре времен Римской империи — речь идет об «Арене-ди-Верона». Она построена в 30 году нашей эры и считается древнейшим олимпийским объектом за пределами Греции.

Также впервые с Олимпиады в 1984 году в Сараево церемонии открытия и закрытия проходят в разных местах. В частности, открытие спортивного мероприятия прошло в Милане и горных местах проведения ОИ, а закрытие — в Вероне.

До этого олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российским спортсменам нет необходимости участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр. По ее словам, это событие никак не унизит достоинство россиян, но нужды посещать его она не видит. Журова объяснила, что рассчитывала на возвращение спортсменам РФ флага и гимна в процессе Олимпиады, однако этого не случилось.

Ранее фигуристка Аделия Петросян рассказала, что после выступлений на Олимпиаде-2026 отправилась на шопинг в роскошный торговый пассаж XIX века, который находится на площади Пьяцца дель Дуомо в Милане. По ее словам, она купила косметику и спортивные товары.

Олимпиада
Италия
площадки
древняя греция
