Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян

Дефицит гортензий грозит россиянам из-за мощных наводнений в Колумбии

Дефицит гортензий грозит россиянам из-за наводнений в Колумбии, пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что на восстановление плантаций может много времени.

Одним из основных экспортеров гортензий в мире является Колумбия, сорта из этой страны славятся большими цветами. Помимо нее, поставщиками этих цветов для российского рынка выступают Кения и Эквадор. После утраты важного поставщика российские флористы ожидают подорожания африканских и эквадорских гортензий.

