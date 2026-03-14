Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян

Дефицит гортензий грозит россиянам из-за мощных наводнений в Колумбии

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Дефицит гортензий грозит россиянам из-за наводнений в Колумбии, пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что на восстановление плантаций может много времени.

Одним из основных экспортеров гортензий в мире является Колумбия, сорта из этой страны славятся большими цветами. Помимо нее, поставщиками этих цветов для российского рынка выступают Кения и Эквадор. После утраты важного поставщика российские флористы ожидают подорожания африканских и эквадорских гортензий.

Ранее сообщалось, что российские и индонезийские ученые планируют использовать экстракты редких тропических растений при разработке новых лекарственных форм. Работы будут проводиться на базе совместной лаборатории «Экватор», созданной Сеченовским университетом и Бандунгским технологическим институтом.

Также ветеринар Ангелина Сиротина заявила, что абсолютно безопасных комнатных растений для кошек не существует — такое соседство может обернуться отравлением для питомца. Она напомнила, что запретить животному есть цветы практически невозможно. По ее словам, кошки делают это в связи с авитаминозом.

цветы
россияне
тропики
гортензии
